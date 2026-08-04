‘최우수 비즈니스 클래스 기내 와인 리스트’ 1위 1위 1개·2위 2개·3위 2개 받아

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공은 지난 1일(현지시간) 미국 프리미엄 비즈니스 여행 전문 매거진 ‘글로벌 트래블러’가 주최한 ‘와인즈 온 더 윙 2026’에서 총 5개 부문(1위 1개, 2위 2개, 3위 2개)을 수상했다고 4일 밝혔다.

올해로 20회를 맞은 ‘와인즈 온 더 윙’은 매년 세계 주요 항공사의 상위 클래스 기내 와인을 대상으로 최고의 와인 리스트를 선정하는 세계적인 경연대회다. 이번 대회에서는 올해 2월 기준 세계 주요 항공사의 기내 와인을 대상으로 국제 와인 전문가들이 블라인드 테이스팅을 진행해 총 20개 부문의 수상작을 선정했다.

대한항공은 ‘최우수 비즈니스 클래스 기내 와인 리스트’ 부문에서 1위를 차지하며 프레스티지석 기내 와인의 경쟁력을 입증했다. 다양한 국가와 스타일의 와인을 균형 있게 구성하고, 기내 환경과 기내식에 최적화된 와인 리스트를 선보인 점이 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다.

프란시스 X. 갤러거 글로벌 트래블러 발행인 겸 최고경영자(CEO)는 “대한항공은 ‘최우수 비즈니스 클래스 기내 와인 리스트’ 부문에서 1위를 차지하며 하늘 위에서도 뛰어난 와인 경쟁력을 입증했다”며 “이번 수상은 최고의 기내 와인을 제공하기 위한 대한항공의 끊임없는 노력을 보여주는 의미 있는 성과”라고 호평했다.

아울러 대한항공이 일등석에서 서비스하는 와인 리스트는 ‘최우수 퍼스트 클래스 기내 와인 리스트’ 부문에서 2위를 차지했다. 프레스티지석에서 서비스하는 화이트 와인 ‘장 마르크 브로카 샤블리 프리미에 크뤼 몽 드 밀리외 2023’는 ‘최우수 비즈니스 클래스 화이트 와인’ 부문 2위에 이름을 올렸다.

대한항공의 일등석 샴페인 ‘크룩 그랑 뀌베 172 에디션’은 ‘최우수 퍼스트 클래스 스파클링 와인’ 부문에서, 일등석 화이트 와인 ‘레반틴 힐 에스테이트 샤르도네 2020’는 ‘최우수 퍼스트 클래스 화이트 와인’ 부문에서 각각 3위를 차지했다.

톰 개넌 글로벌 트래블러 와인 디렉터는 “대한항공의 기내 와인은 세계 주요 도시의 미쉐린 스타 레스토랑에서도 만날 수 있을 정도의 수준”이라며 “이번 수상은 대한항공이 기내 와인 서비스의 수준을 한 단계 높였음을 보여준다”고 평가했다.

대한항공 관계자는 “앞으로도 세계 각국의 우수한 와인을 지속적으로 발굴하는 것은 물론 차별화된 기내 서비스와 고객 경험을 바탕으로 고객 만족도를 높여 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 대한항공은 지난 1일(현지시간) 글로벌 트래블러의 자매 매체이자 MZ세대 여행 플랫폼 ‘트라지 트래블’이 주관한 ‘더 트라지스 2026’에서 ‘아시아 최고의 항공사’로 선정됐다.

아울러 대한항공은 최근 해외 출발 장거리 국제선 일등석 승객을 대상으로 기내식 사전 주문 서비스를 확대 운영하는 등 고객 여객 편의 제고를 위해 적극 나서고 있다.