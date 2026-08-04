[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대 국제협력선도대학사업단은 지난달 23일부터 25일까지 베트남 호치민 SECC(Saigon Exhibition and Convention Center)에서 열린 베트남 최대 규모의 뷰티 전문 박람회 ‘2026 비엣뷰티(VIETBEAUTY)’​에 참가했다.

비엣뷰티는 전 세계 25개국 750여 개 뷰티 브랜드와 기업이 참가하는 베트남 대표 뷰티 산업 전문 전시회로, 최신 화장품 기술과 글로벌 시장 트렌드를 공유하는 국제 행사다.

대구한의대는 이번 박람회에서 호치민기술대(HCMUT) 화장품공학 전공 교수진과 공동 운영한 캡스톤디자인 교과목의 성과를 공개했다.

양 대학 학생들은 한국과 베트남의 천연소재를 활용해 직접 기획·연구·개발한 화장품 시제품을 전시했으며 현장을 찾은 해외 바이어와 업계 관계자, 관람객들의 높은 관심을 받았다.

유왕근 국제협력선도대학사업단장은 “이번 박람회는 학생들의 글로벌 실무역량을 확인하고 국제 산학협력 성과를 세계에 알리는 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 해외 협력대학과 공동교육·공동연구를 확대해 글로벌 산학협력 모델을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.