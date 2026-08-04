[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구과학대가 한국고등직업교육평가원이 실시한 ‘2026년 제4주기 전문대학 기관평가인증’에서 최고 수준인 5년 인증을 획득하며 1주기부터 4주기까지 연속 인증을 달성했다고 4일 밝혔다.

전문대학 기관평가인증은 고등교육법에 따라 한국고등직업교육평가원이 대학의 교육 품질과 운영 전반을 종합적으로 평가하는 제도다.

대학경영 및 성과, 교육과정 및 학사관리, 교직원, 학생지원 및 시설, 산학협력 및 지역사회 협력 등 대학 운영 전반을 엄격하게 심사해 일정 기준을 충족한 대학에 인증을 부여한다.

대구과학대는 학생 중심 교육을 기반으로 산업 현장과 지역사회의 수요를 반영한 교육과정을 지속적으로 혁신하고, 학생 지원과 교육환경 개선, 산학협력 및 지역사회 협력 체계를 강화하며 교육 경쟁력을 높여왔다.

박지은 총장은 “앞으로도 교육혁신을 지속하고 학생 성공 지원과 산학협력, 지역사회 협력을 더욱 강화해 미래 사회를 선도하는 창의·융합형 전문인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.