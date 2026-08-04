[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]‘제28회 봉화은어축제’가 지난 2일 내성천 특설무대에서 열린 폐막공연과 불꽃쇼를 끝으로 막을 내렸다.

4일 봉화군에 따르면 지난달 25일부터 9일간 열린 올해 축제는 실내공간 확대와 새롭게 선보인 가족형 프로그램이 호응을 얻으면서 관광효과 24만명, 경제적 파급효과 약 175억원을 기록했다.

축제장에는 키즈카페와 이음센터, 힐링스테이션 등 냉방시설을 갖춘 대형 실내공간이 운영됐다. 관광객들은 은어잡이와 물놀이를 즐긴 뒤 실내공간으로 이동해 더위를 식혔다.

특히 키즈카페는 어린 자녀들이 시원한 실내에서 자유롭게 놀 수 있도록 꾸며져 가족 단위 관광객들에게 큰 호응을 얻었다.

새롭게 선보인 가족형 프로그램도 축제의 흥행을 이끌었다. 가족이 함께 미션과 놀이에 참여하는 ‘패밀리 플레이그라운드’에는 부모와 자녀가 한 팀이 돼 프로그램을 즐기려는 관광객들의 참여가 이어졌다.

어린이 워터파크와 모래놀이장도 규모와 편의시설을 확대해 은어잡이 체험이 어려운 어린아이들도 축제를 충분히 즐길 수 있도록 했다. 물놀이와 모래놀이, 실내 놀이공간을 한 축제장 안에서 이용할 수 있어 가족들은 자녀의 연령과 날씨에 따라 다양한 프로그램을 선택해 즐겼다.

봉화은어축제의 핵심인 은어잡이 체험 역시 마지막 주말까지 뜨거운 인기를 이어가며 28회를 맞은 축제의 저력을 보여줬다.

특히 지난 1일에는 맨손잡이 체험이 회당 300명씩 총 4회 운영돼 준비된 체험권 1200매가 전 회차 매진됐다.

같은 날 열린 ‘은어 반두잡이 어신 선발대회’도 정원 800명의 체험권이 모두 판매되면서 하루 동안 맨손잡이와 반두잡이 체험권 총 2000매가 전량 매진되는 성과를 냈다.

연일 이어진 폭염 속에서도 봉화은어축제를 대표하는 반두잡이와 맨손잡이에 관광객들의 참여가 집중되면서 28년 동안 이어온 은어잡이 체험의 경쟁력과 대한민국 대표 여름축제로서의 저력을 다시 한번 확인했다.

축제 마지막 날인 2일에는 ‘은어 맨손잡이 어신 선발대회’가 열렸다. 공연이 끝난 뒤에는 내성천 밤하늘을 수놓는 불꽃쇼가 펼쳐졌다.

최기영 봉화군수는 “마지막 주말까지 반두잡이와 맨손잡이 체험이 매진되는 등 뜨거운 관심을 보내주신 관광객 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 남녀노소 누구나 만족할 수 있는 대한민국 대표 여름축제로 만들어 나가겠다”고 말했다.