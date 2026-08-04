[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 김진오 저출산고령사회위원회 부위원장이 경북도청을 방문해 이철우 경북지사와 면담을 갖고 국가적 과제인 저출산·고령사회 대응을 위한 정책 협력 방안을 논의했다고 3일 밝혔다.

이날 면담에서는 경북도가 전국 최초로 추진한 ‘저출생과 전쟁’의 주요 정책과 성과를 공유하고 경북의 결혼·출산·돌봄·주거·일자리 등 생애주기 전반에 걸친 종합적인 저출생 대응 전략을 소개했다.

특히 도는 ‘저출생과 전쟁 시즌3’를 통해 기존 출산 장려 중심의 저출생 정책에서 한 단계 더 나아가 청년의 만남과 결혼, 임신·출산, 양육, 일·생활 균형, 지역 정착까지 전 생애를 아우르는 정책체계를 구축하고 있다.

또 민간과 지역사회가 함께 참여하는 사회문화 개선과 제도 혁신을 병행하며, 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성에 행정역량을 집중하고 있다.

이날 경북도는 국가 인구정책의 전문성과 지속성을 높이기 위해 (가칭)국립인구정책연구원 설립과 경북 유치를 건의했다.

김진오 부위원장은 “저출생·고령화 문제는 중앙정부 혼자만의 힘으로 해결할 수 없다”며 “현장에서 성과를 내고 있는 지방자치단체의 우수사례를 적극 발굴해 확산하고, 국가 차원의 정책과 연계해 나가겠다”고 말했다.

이철우 경북지사는 “중앙정부의 인구전략위원회 출범에 발맞춰 경북의 저출생 정책의 경험과 성과를 정부와 적극 공유하고, 실효성 있는 인구정책이 전국으로 확산될 수 있도록 긴밀히 협력해 나가겠다”고 밝혔다.