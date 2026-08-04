[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영진전문대 회계금융창업과가 전국 규모 회계·세무 경진대회에서 산업통상자원부장관상과 중소벤처기업부장관상 등 장관상 2개를 석권하며 전국 최고 수준의 실무 경쟁력을 입증했다.

3일 영진전문대에 따르면 최근 경남대에서 열린 제32회 전국전산회계경진대회에서 이 대학 회계금융창업과 학생들이 전체 대상인 산업통상자원부장관상과 중소벤처기업부장관상을 비롯해 최우수상과 우수상 등 총 11명이 입상했다.

이번 대회는 한국전산회계교육연구회와 경남대가 공동 주관하고 교육부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 국세청 등이 후원한 전국 규모 경진대회로, 대학생과 고등학생, 일반인 등 760여 명이 참가했다.

대회 결과 전산세무회계 2급 부문 전체 대상인 산업통상자원부장관상은 영진 회계금융창업과 황유빈(2학년) 학생이, 세무회계실무 1급 부문 전체 대상인 중소벤처기업부장관상은 동기생 박세미(2학년) 학생이 각각 수상하며 전국 최고의 실력을 인정받았다.

이와 함께 박세미 학생은 경남지사 최우수상을 추가로 수상했으며 김은비(2학년)는 경남대총장 최우수상, 김정빈(1학년)은 경남도의회의장상과 이종욱 국회의원 최우수상, 탁은지(2학년)는 윤한홍 국회의원 최우수상을 각각 받았다.

또 권소현(2학년), 김수민(2학년) 학생 등도 우수상을 받았다.

김세호 회계금융창업과 학과장은 “학생들이 꾸준한 실습과 체계적인 자격증 대비 교육을 통해 전국 최고 수준의 성과를 거둘 수 있었다”며 “앞으로도 산업 현장에서 즉시 역량을 발휘할 수 있는 회계·세무 전문인재 양성에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.