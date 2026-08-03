CNN 34%·AP 33%·퀴니피악 32%…재선 대통령 역대 최저 수준 이란 전쟁·고유가에 민심 악화…그래도 트럼프 “여론조사는 가짜” 전문가 “핵심 지지층 정치 여전…정책 수정 가능성 낮아”

[헤럴드경제=서지연 기자] “실제 내 지지율은 역대 최고다.”

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 6월 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 이렇게 적었다. 그러나 최근 발표된 주요 여론조사는 정반대의 결과를 보여준다. 국정 지지율은 30% 초반까지 떨어졌고, 일부 조사에서는 재선 대통령 기준 역대 최저 수준까지 하락했다. 그럼에도 트럼프 대통령은 정책 기조를 바꾸기보다 기존 노선을 더욱 강하게 밀어붙이고 있다.

미국 뉴욕타임스(NYT)는 1일(현지시간) “ 트럼프의 지지율이 대통령 재임 기간 최저 수준으로 떨어졌지만 정책 방향을 바꿀 것이라고 기대하지 말라 ”고 분석했다.

최근 발표된 여론조사에서 CNN은 트럼프 대통령의 국정 지지율을 34%로 집계했다. 이는 2021년 1월 의회 난입 사태 직후 기록했던 자신의 최저치와 같은 수준이다. AP통신과 NORC 공공문제연구센터 조사에서는 33%, 퀴니피악대 조사에서는 32%를 기록했다.

NYT는 1940년대 이후 여론조사 기록을 기준으로 볼 때 트럼프 대통령은 재선 대통령 가운데 같은 시점 가장 낮은 지지율을 기록하고 있다고 평가했다. 유일하게 더 낮은 사례는 워터게이트 사건으로 사임을 앞뒀던 리처드 닉슨 전 대통령뿐이었다.

비교하면 차이는 더 뚜렷하다. 갤럽 조사 기준 같은 시기 빌 클린턴 전 대통령의 지지율은 64%, 로널드 레이건 전 대통령은 61%, 드와이트 아이젠하워 전 대통령은 58%였다. 지지율이 낮았던 버락 오바마 전 대통령도 43% 를 유지했다.

지지율 하락의 가장 큰 원인으로는 이란과의 군사적 긴장과 국제유가 상승이 꼽힌다. NYT는 미국 역사상 전쟁 초반부터 반대 여론이 찬성보다 높았던 사례는 매우 드물다며 현재 이란 전쟁 반대 여론은 찬성보다 약 두 배 많다고 전했다.

경제와 물가, 이민 등 그동안 트럼프 대통령의 강점으로 평가받던 분야에서도 지지율이 흔들리면서 공화당 내부의 위기감도 커지고 있다. 11월 중간선거를 불과 3개월 앞둔 상황에서 하원은 물론 상원까지 민주당에 내줄 수 있다는 우려가 나오고 있다.

통상 이런 지지율이라면 백악관은 정책 수정이나 참모진 교체 등을 통해 분위기 반전을 시도한다. 그러나 트럼프 대통령은 오히려 관세 정책을 확대하고 이란 문제에서도 강경한 태도를 유지하는 등 기존 노선을 이어가고 있다.

그 배경에는 여론조사보다 자신의 정치적 성공 방정식에 대한 확신이 있다는 분석이 나온다. 트럼프 대통령은 G7 정상회의 당시에도 “여론조사는 기자들만큼 부정직하다”고 주장했다. 이후 트루스소셜에는 “실제 내 지지율은 역대 최고”라며 자신이 의뢰한 조사에서는 50%, 다른 조사에서는 65% 이상이 나왔다고 적었지만 구체적인 근거는 제시하지 않았다.

공화당 전략가 더글러스 헤이는 NYT에 “그는 숫자와 상관없이 항상 강한 모습을 보이려 할 것이며, 여론조사는 조작됐다고 주장할 것”이라며 “전략 자체는 바뀌지 않을 것”이라고 말했다.

NYT는 트럼프 대통령이 세 차례 대선에서 한 번도 전체 득표율 과반을 얻지 못했고, 재임 중 지지율이 50%를 넘긴 적도 거의 없지만 핵심 지지층인 ‘MAGA(Make America Great Again)’를 결집시키는 방식으로 공화당을 장악해 왔다고 짚었다.

공화당 여론조사 전문가 크리스틴 솔티스 앤더슨은 “지금처럼 정치적 양극화가 심한 시대에는 과거처럼 지지율이 크게 움직이지 않는다”면서도 “30% 초반은 단순히 부동층을 잃는 수준이 아니라 기존 지지층 일부가 이탈하기 시작했다는 신호일 수 있다”고 진단했다.

다만 NYT는 과거 대통령들이 지지율 하락에 정책을 수정했던 것과 달리 트럼프 대통령은 자신의 정치적 직관과 핵심 지지층을 더 신뢰하는 만큼 이번에도 정책 기조를 바꿀 가능성은 크지 않다고 내다봤다.