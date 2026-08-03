[헤럴드경제=최원혁 기자] 아나운서 출신 방송인 전현무가 결혼정보회사(결정사) 등급 산정에서 나이와 외모 항목 최하점을 기록하는 굴욕을 당했다.

지난 2일 방송된 KBS 2TV 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 정지선 셰프가 사내 복지 차원에서 직원들과 함께 결정사를 찾아 전현무의 객관적 등급을 의뢰하는 모습이 그려졌다.

상담을 진행한 차희연 대표는 1977년인 전현무에 대해 “50대 진입을 앞두고 있어 나이 점수는 최하위인 1점”이라고 했다.

이에 전현무는 “만 나이 기준 영포티”라고 항변했지만 평가 결과는 달라지지 않았다.

외모 산정에서도 차 대표는 “변우석 씨 기준과 비교할 수 없다”며 선을 그었다.

스페셜 MC로 참석한 동갑내기 이영표 역시 “50세라는 나이 조건 앞에서는 외모의 의미가 무색해진다”고 지적했다.

한편 업계 추정에 따르면 전현무의 연간 수입은 방송 출연료 및 광고, 행사 등을 포함해 30억~40억 원 규모에 이르는 것으로 알려졌다.