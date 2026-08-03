[헤럴드경제=김주리 기자] 인공지능(AI) 반도체 호황의 최대 수혜국으로 꼽혀온 한국이 글로벌 AI 투자 열풍의 부작용을 가장 먼저 겪을 수 있다는 해외 언론의 경고가 나왔다. 최근 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 나타난 코스피 급락이 일시적인 조정이 아니라 AI 투자 사이클 전반의 위험 신호일 수 있다는 분석이다.

영국 시사경제지 이코노미스트는 1일(현지시간) 최신호에서 ‘한국의 주식시장 호황이 극적으로 붕괴하고 있다(South Korea’s stock-market boom is collapsing spectacularly)’는 제목의 칼럼을 통해 한국 증시와 AI 반도체 산업을 집중 조명했다.

매체는 최근 메모리 반도체 업황이 정점을 향하고 있다는 우려가 삼성전자와 SK하이닉스 주가를 끌어내리고 있다며, AI 열풍에 힘입어 상승세를 이어온 한국 증시가 급격한 조정을 받고 있다고 진단했다.

이어 “메모리 반도체 가격이 정점에 근접했다는 우려가 주가를 끌어내렸다”며 “주식시장 상승세에 푹 빠졌던 한국이 주가가 오르기만 하는 것이 아니라 떨어질 수도 있다는 사실을 뼈저리게 배우고 있다”고 지적했다. 그러면서 “한국 증시가 앞으로 세계에서 벌어질 사태의 ‘전조(harbinger)’ 증상에 불과할 수 있다”고 분석했다.

이코노미스트는 한국을 “국가 자본주의(state capitalism)와 시장 투기(market speculation)의 극단을 결합한 거대한 실험장”이라고 표현하며 정부 정책과 개인투자자 열풍이 동시에 시장 과열을 키웠다고 평가했다.

매체는 AI 반도체 붐에 대한 기대감과 정부의 증시 활성화 정책이 맞물리면서 투자 열기가 과도하게 확대됐다고 분석했다. 특히 올해 4월 금융당국이 개별 종목 레버리지 ETF를 허용한 이후 투자 수요가 급증했지만, 최근 주가가 급락하면서 반대매매와 계좌 청산이 잇따랐고 결국 신규 상품 출시가 중단되는 상황까지 이어졌다고 설명했다.

또 “(윤석열 정부의) 비상계엄 사태 이후 (정부가) 주식 시장을 부추겨 국민 사기를 북돋우려 했다”며 “불과 몇 주 전까지만 해도 시장을 적극적으로 장려하던 정부가 사과하는 처지에 놓였다”고 꼬집었다.

다만 AI 반도체 시장의 핵심 수혜 기업은 여전히 한국 기업이라는 평가도 내놨다.

이코노미스트는 AI 데이터센터 투자 확대의 가장 큰 수혜자는 미국 빅테크가 아니라 삼성전자와 SK하이닉스라며, “두 회사가 내년에 각각 잉여현금흐름(FCF)을 2000억 달러(약 290조원) 이상 창출할 것으로 예상한다”고 분석했다.

막대한 실적을 둘러싼 성과급 논란도 함께 소개했다.

매체는 “두 회사 반도체 부문 직원들이 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 받는 데 합의했다. SK하이닉스 직원의 경우 올해 1인당 최대 50만 달러, 내년에는 80만 달러까지 받을 수 있다”고 전했다. 이어 “골드만삭스 직원의 지난해 1인당 평균 총보수는 40만 달러에 불과하다”고 덧붙였다.

하지만 현재의 호황이 장기적으로 이어질 가능성에는 의문을 제기했다.

이코노미스트는 “공급망의 한구석에 모든 이익이 집중되는 산업은 지속할 수 없다”고 지적하며, AI 산업의 수익이 일부 기업에 과도하게 집중될 경우 공급망 전체의 균형이 흔들릴 수 있다고 경고했다.

특히 중국 메모리 업체들의 기술 추격과 장기 공급계약의 안정성을 주요 위험 요인으로 꼽았다.

매체는 “반도체 고객사가 공급사(삼성전자·SK하이닉스)와 맺은 계약에서 빠져나갈 방법을 찾을 수 있다는 우려가 퍼지고 있다”며 “AI 기업이 경기 침체기에 데이터센터 임대 계약에서 이탈하려 할 경우, 장기 공급계약이 얼마나 견고할지도 의문”이라고 전망했다.

엔비디아를 중심으로 한 AI 투자 열풍에도 경계심을 나타냈다.

이코노미스트는 “젠슨 황이 AI 생태계에 막대한 자금을 공급하며 시장을 떠받치고 있지만, 중앙은행의 시장 개입처럼 오히려 거품을 키우고 있다”며 “그가 많이 개입할수록 투자자는 더 불안해지고, 거품이 터질 때 충격도 더 클 것”이라고 전망했다.

다른 해외 매체들도 비슷한 우려를 내놓고 있다.

파이낸셜타임스(FT)는 지난달 30일 한국 투자자들이 AI 반도체 랠리 막바지에 대거 진입한 이후 조정을 맞고 있다며, SK하이닉스 실적이 시장 기대를 밑돈 점과 중국 업체들의 기술 추격, 메모리 공급 과잉 우려, 개별 종목 레버리지 ETF 규제 시행을 앞둔 차익 실현 등이 복합적으로 작용했다고 분석했다.

블룸버그 역시 같은 날 최근 코스피 하락을 “거대한 빙산의 일각”이라고 표현하며 AI 투자 열풍에 대한 불안감이 한국을 넘어 글로벌 금융시장으로 확산할 가능성을 제기했다. 매체는 AI가 이끌어온 증시 강세가 얼마나 지속될 수 있을지를 둘러싼 의문이 전 세계 투자자들의 공통된 고민이 되고 있다고 진단했다.

전문가들은 AI 산업의 장기 성장성 자체와 단기적인 주가 흐름은 구분해서 볼 필요가 있다고 조언한다. AI 인프라 투자와 반도체 수요는 중장기적으로 확대될 가능성이 크지만, 공급과잉 우려와 기업 실적, 금리, 투자 심리 변화에 따라 관련 종목의 변동성은 당분간 이어질 수 있어 과도한 쏠림 투자보다는 분산 투자와 리스크 관리가 중요하다는 분석이 나온다.