우리는 인기 연예인을 스타라고 합니다. 별처럼 빛이 난다는 뜻입니다. 실제로 만나보면 빛나는 외모인 경우도 많습니다. 그렇게 가꾸기까지 노력도 필요했을 겁니다. 빛이 나는 이유 중 하나는 밝은 표정 때문이기도 합니다. 자신을 좋아하는 사람을 만나니 밝을 수밖에 없겠죠. 스타가 어두우면 안 되겠죠. 그래서 늘 밝은 표정으로 웃으며 사람들을 만나야 합니다. 스타로 살기도 쉬운 일이 아닙니다. 스타에게 아우라가 느껴지는 것은 위대해서보다는 밝아서입니다.

스타는 세상에 빛이 됩니다. 밝은 표정뿐만 아니라, 행동과 사고도 영향을 미칩니다. 스타를 공인이라고 표현하는 것도 그러한 이유입니다. 사회적 물의를 일으키면 큰일인 것도 본인의 영향력 때문입니다. 영향력이 적은 사람일수록 물의도 적습니다. 별로 신경 쓰지 않을 수도 있습니다. 물의를 일으킬까 괜히 걱정하는 것일 수도 있습니다. 사람들은 나에게 별로 관심이 없는데 말입니다. 그땐 공인도 아닙니다.

스타의 성장 스토리는 사람들에게 감동을 줍니다. 역경을 이겨낸 이야기, 좌절을 딛고 일어난 스토리는 많은 이에게 힘을 줍니다. 많은 스타가 역경을 이겨냈습니다. 길고 긴 무명 시절을 지낸 스타도 많습니다. 모두 원래부터 빛나는 별은 아니었던 겁니다. 갈고 닦아서 빛나게 된 별이라는 표현이 맞을 겁니다. 스타가 희망이 되는 것은 어려움을 이겨내고, 긴 어둠을 뚫고 일어났기 때문입니다.

스타의 말 한마디는 많은 이에게 기쁨을 줍니다. 스타와 찍은 사진 한 장이 주는 행복은 엄청납니다. 팬이 모여 팬클럽이 되는 것은, 자기와 같은 사람을 확인하는 기쁨 때문입니다. 그래서 스타는 함부로 말하고 행동하면 안 됩니다. 안 된다기보다는 조심해야 합니다. 나만 보고 있는 사람이 있으니까요. 스타의 말을 명언으로 삼고, 가슴에 품는 사람도 많습니다. 좋은 말과 표현에 노력해야 합니다.

지금 세상에서 가장 큰 영향력을 가진 스타는 뭐니 뭐니해도 ‘비티에스(BTS)’입니다. 세계 투어 현장을 보면 비티에스 공연에 온 것만으로도 세상을 가진 양 기뻐합니다. 멀리서 본 것만으로도 엄청난 행복에 젖습니다. 아마 비티에스는 이런 점이 좋으면서도 부담스러울 겁니다. 스타가 쉬운 일이 아닙니다. 스타는 스스로 빛나기도 하지만, 팬들의 사랑으로 더욱 빛나기도 합니다. 스타의 빛은 상호적입니다.

비티에스를 상징하는 어휘들이 있습니다. 첫 번째로 떠올리는 단어는 ‘소통’입니다. 비티에스의 오늘은 소통이 만들어 냈다고 해도 과언이 아닙니다. 소셜미디어를 통한 적극적인 소통, 편안한 일상을 보여주는 소통이 스타와 팬의 벽을 허물어 주었습니다. 스타이지만 나와 비슷한 사람이라는 생각이 ‘아미’들을 전세계에 만들었습니다. 만들었다는 말보다는 탄생하였다는 말이 맞겠습니다.

두 번째 어휘는 ‘성장’입니다. 많은 팬이 비티에스와 함께 성장합니다. 무명에서 성장하고, 좌절에서 성장하고, 함께 성장통을 느끼기도 합니다. 성공 뒤의 그림자와 눈물을 함께하기도 합니다. 스타라도 빛 뒤에 그림자가 있음을 공유합니다. 어둠을 뚫고 성장합니다. 군대를 다녀오고, 더 성장한 모습에 환호합니다. 춤만이 아니고, 작사와 작곡, 연주로 성장합니다. 나의 목소리를 내는 각각의 사람으로 성장합니다.

소통과 성장은 ‘평등’과 ‘평화’로 이어집니다. 인종과 성과 종교와 빈부의 벽을 넘는 평등의 세상입니다. 평등은 음악으로 이루어집니다. 누구나 들을 수 있는 음악을 만들고, 향유합니다. 한국인이어서 다르고, 미국인이어서 다른 음악이 아닙니다. 인종도, 언어도 벽일 수 없습니다. 한국어나 영어만 고집하는 것도 아닙니다. 수어도 뮤직비디오에 들어갑니다. 장애도 벽이 아닙니다.

전쟁과 다툼, 차별과 미움은 비티에스의 언어가 아닙니다. 코로나 시기에 위로를 주었듯이 위로와 치유는 비티에스의 어휘입니다. 차별의 벽을 음악으로 넘어 그야말로 스타가 되었습니다. 어두워야 더 빛나는 별빛입니다. 앞으로도 차별과 증오의 벽을 넘는 ‘희망의 빛’이기 바랍니다. 그러면 사람들은 비티에스라 쓰고 빛이라 읽을 겁니다. 저는 그래미상에 맞서는 비티에스를 보면서 새 빛을 보았습니다. 또 하나의 벽을 넘습니다.

조현용 경희대 교수