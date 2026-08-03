국민의힘 국방위원들 기자회견 “경계태세 무너져” “동맹국 무인기조차 제대로 식별하지 못하는 상황” 실탄 미장착·미군 무인기 소동 1군단장 직무배제

[헤럴드경제=신대원 기자] 찜통더위 속 군내에서 최전방 실탄 미장착과 미군 무인기 오인 소동 등 논란이 이어지고 있다.

국민의힘 국방위원회 소속 의원들은 3일 전반적인 군 기강과 경계태세가 무너졌다며 안규백 국방부 장관과 진영승 합참의장 등 군 수뇌부의 책임 있는 조치를 촉구했다.

임종득·한기호·성일종·강선영·유용원·유영하 의원 등은 이날 기자회견에서 “대한민국 안보에 비상등이 켜졌다. 이재명 정부는 국민 앞에 답해야 한다”며 “최근 국민들이 납득하기 어려운 사건이 군에서 잇따라 발생했다”고 지적했다.

이들은 “최전방을 담당하는 육군 제1군단에서 GOP와 GP의 K6 중기관총과 K4 고속유탄발사기에 실탄을 장전하지 않은 채 경계근무를 실시한 사실이 확인됐다”며 “제3군단 일부 부대에서도 같은 방식의 경계근무가 이루어진 것으로 드러났다”고 짚었다.

이어 “제1군단에서는 한미연합훈련을 위해 미군이 사전에 통보한 정찰무인기 비행계획이 상급부대에 제대로 보고되지 않았다는 언론보도도 나왔다”며 “우리 군은 미군 무인기를 미확인비행체로 인식해 대공작전 태세 ‘두루미’를 발령하고 약 1시간30분 동안 추적해 요격까지 준비하는 상황이 발생했다”고 꼬집었다.

이들은 계속해서 “두 사건은 별개의 사건처럼 보일 수 있지만 본질은 같다”며 “경계태세가 흔들렸고 보고체계가 무너졌다는 것”이라고 비판했다.

특히 ‘작전에 실패한 지휘관은 용서받을 수 있어도, 경계에 실패한 지휘관은 용서받을 수 없다’는 군내 오래된 격언을 언급한 뒤 “경계는 군의 기본이며 국가안보의 출발점이다. 경계가 무너지면 국민의 생명과 국가의 안전도 함께 위협받는다”면서 “국민들이 걱정하는 것도 바로 이 부분”이라고 지적했다.

이어 “주적은 실전을 준비하고 있는 반면 우리는 최전방에서 실탄을 장전하지 않은 채 경계를 서고 동맹국 무인기조차 제대로 식별하지 못하는 상황이 발생했다”며 “왜 최전방에서 삽탄하지 않은 채 경계작전하라는 지침이 시행됐는지, 왜 미군 무인기의 비행계획이 제대로 보고되지 않았는지, 지휘와 감독 과정에는 어떤 문제가 있었는지 지휘체계 전반에 대한 철저한 조사가 이루어져야 한다”고 강조했다.

또 “국방부 장관, 합참의장, 지상작전사령관, 제1군단장, 제3군단장을 대상으로 이번 사태에 대한 철저한 조사와 함께 국민들이 납득할 수 있는 책임 있는 조치 이행을 강력히 촉구한다”고 밝혔다.

구체적으로 안 장관의 대국민 설명과 특별점검, 재발방지 대책 마련, 진 의장의 전방 경계태세와 한미연합작전 보고체계 정상 작동 여부 조사 및 공개, 이상렬 지상작전사령관의 예하 군단 지휘·감독 적절성 여부 확인 등을 주문했다.

이들은 끝으로 “국민의 생명과 국가안보보다 우선하는 가치는 없다. 안보에는 타협이 있을 수 없고 경계에는 빈틈이 있어서는 안된다”면서 “이번 사태의 진상을 끝까지 규명하고 무너진 군 기강과 경계태세를 바로 세우기 위해 끝까지 책임을 다하겠다”고 강조했다.

이런 가운데 국방부는 이날부로 최전방 실탄 미장착과 미군 무인기 오인 소동 등과 관련해 한기성 육군 1군단장(중장)을 직무배제 조치했다.

이에 따라 강관범 육군교육사령관이 1군단장 직무대리를 맡게 됐다.

한편 해병대는 이날 경북 포항 소재 영외 간부숙소에서 중사로 알려진 부사관이 총기사고로 사망한 채 발견됐다고 밝혔다.