[헤럴드경제=문이림 기자] “본전 찾고 떠난다”, “원금 회복하면 손절하고 국장은 다시 쳐다도 보지 않겠다”

국내 증권사 모바일트레이딩시스템(MTS) 투자자 커뮤니티에는 이 같은 글이 잇따라 올라왔다. 지난달 31일 코스피가 17%대 급등, 역대 상승률 1위를 기록한 가운데 개인투자자들은 국내 주식형 상장지수펀드(ETF)를 대거 팔아치웠다. 국내 증시에 대한 신뢰를 잃은 개인들은 반등을 매도 기회로 활용한 모습이다.

3일 코스콤에 따르면 지난달 31일 기준 개인 ETF 순매수 상위 10개 가운데 국내 상품은 ‘KODEX 200선물인버스2X’, ‘KODEX 인버스’, ‘KODEX 코스닥150선물인버스’ 등 인버스 ETF 3개뿐이었다. 나머지 7개는 미국 주식형 ETF가 차지했다. 국내 지수 추종 ETF와 반도체 ETF 등은 순매수 상위 종목에 이름을 올리지 못했다.

개인은 ‘KODEX 200선물인버스2X’와 ‘KODEX 인버스’를 각각 3715억원, 1111억원어치 순매수했다. 코스피가 하루 만에 5600선에서 6500선까지 회복했음에도 추가 하락 가능성에 무게를 둔 셈이다.

인버스 ETF를 제외하면 미국 주식형 ETF가 순매수 상위권을 휩쓸었다. 개인은 ‘TIGER 미국S&P500’(420억원), ‘KODEX 미국나스닥100’(378억원), ‘TIGER 미국나스닥100’(244억원), ‘TIGER 미국필라델피아반도체나스닥’(169억원) 등을 순매수했다.

순매도 상위권은 국내 주식형 ETF가 휩쓸었다. 특히 단일종목 레버리지 ETF가 급등하자 개인들이 차익실현에 나선 것으로 풀이된다.

개인은 ‘KODEX SK하이닉스단일종목레버리지’를 5879억원어치 순매도했다. 해당 ETF가 이날 58% 폭등하면서 매도 물량이 집중된 것으로 보인다.

이어 ‘KODEX 레버리지’(4942억원), ‘KODEX 200’(2760억원), ‘KODEX 삼성전자단일종목레버리지’(2156억원), ‘TIGER SK하이닉스단일종목레버리지’(1537억원) 순으로 순매도 규모가 컸다.

증권가의 국내 증시의 매수 주체가 바뀌고 있다고 분석한다. 김두언 하나증권 연구원은 “(지난달 31일) 한국거래소와 넥스트레이드를 합친 외국인 순매수는 8조7709억원으로 역대 최대였고 개인은 10조3834억원을 순매도했다”며 “외국인 매수가 이어질지는 더 확인해야 하지만 투매와 반등의 주체가 달라졌다는 점은 중요하다”고 말했다.

양일우 삼성증권 연구원은 “금융투자 수급에 포함되는 것으로 알려진 개인의 ETF 매매가 다소 소강 국면에 접어든 반면 코스피가 6000선 아래로 내려간 뒤 연기금의 순매수가 시작됐다”고 말했다. 이어 “여기에 최근 세 달 이상 부재했던 기타 법인 순매수가 자사주 매입 등을 이유로 재개된다면 한국 정보통신(IT) 업종 뿐만 아니라 미국 IT 업종에 대한 투자 심리도 안정되며 외국인 매수도 재개될 수 있을 것”이라고 말했다.

반등 국면마다 개인의 매도 매물이 쏟아질 것이란 전망도 나온다. 김재승 현대차증권 연구원은 “개인 투자자의 순매수가 코스피 7000~8500포인트에서 집중되었다는 점에서, 코스피가 7000~8000선 진입 시 투자 내러티브 손상에 다른 손실 축소와 시장 탈출을 위한 개인 매도가 꾸준히 출회될 수 있다”고 내다봤다.

한지영 키움증권 연구원 역시 “코스피의 연쇄 급락으로 인해 6000포인트 이상에서 물려 있는 금액들이 약 130조원에 달하며, 이는 추후 시장 반등 시 잠재적인 매물대로 작용할 소지가 있다”면서 “6월 말 코스피 조정장 진입 당시 8000포인트대에서 들어왔던 물량은 급락을 노린 저가 매수 성격이라 본전 접근 시 탈출 매도 1순위가 될 수 있다”고 설명했다.