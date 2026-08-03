“여러 의제 검토 단계” 해명

[헤럴드경제=전새날 기자] 국가교육위원회가 대학수학능력시험(수능)의 전 과목을 절대평가로 전환하고 서·논술형 문항을 도입하는 방안이 검토되고 있다는 언론 보도와 관련해 “대입제도와 관련해 확정된 사안은 없다”고 선을 그었다.

국교위는 3일 설명자료를 내고 “현재는 자문기구인 대학입학제도 특별위원회에서 대입과 관련한 다양한 의제와 방안을 검토·논의하는 단계”라고 밝혔다.

국교위는 미래 사회에 대비한 대입제도 방향을 마련하기 위해 다양한 전문가들로 구성된 대학입학제도 특별위원회를 지난해 12월부터 운영하고 있다. 다만 현재는 여러 의제를 검토하는 단계일 뿐 구체적인 개편안이 확정된 것은 아니라고 설명했다.

특별위원회의 논의가 마무리되면 결과를 보고서 형태로 국가교육위원회에 제출할 예정이다. 이후 교육 현장과 국민 의견을 수렴하는 절차를 거쳐 현재 수립 중인 국가교육발전계획에 관련 내용을 반영할 계획이다.

국교위는 “향후 대입제도 특별위원회 논의를 심도 있게 진행하고 교육 현장과 국민의 의견을 충실히 수렴해 나가겠다”고 밝혔다.