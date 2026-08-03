자동기뢰탐지체계와 USV 전 라인업 공개

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화시스템은 부산 해군작전사령부 기지에서 ‘인공지능(AI) 기반 유·무인 복합 전투체계 대(對)기뢰전’시연을 성료했다고 3일 밝혔다.

이번 시연은 민·군 협업으로 확보한 AI 기반 ‘유·무인 복합’작전 역량을 선보이고, 미래 해군 작전의 발전 방향을 함께 모색하는 자리였다.

한화시스템은 이 자리에서 ▷AI기반 자동기뢰탐지체계(AMDS) ▷지난 6월 첫 진수한 ‘30톤급 전투용 무인수상정’ ▷정찰용 무인수상정 ‘해령’ ▷수중탐색용 자율무인잠수정(AUV)과 함께 저궤도(LEO) 위성통신 기반 초연결 네트워크와 다수·다종의 무인체계를 동시에 통제할 수 있는 지휘통제 기술을 선보였다.

이번 시연은 미상의 해상 폭발 위협정보가 발생했다는 가정 하에 진행됐다. 기뢰 위협정보 수신과 동시에 대규모 언어모델(LLM) 기반 ‘AI 임무계획 생성’ 플랫폼에 자연어로 ‘해상 폭발 지점에서 기뢰를 찾기 위한 임무계획을 생성하라’는 기뢰탐색 명령이 내려지면서 시연이 시작됐다. 이후 정찰용 무인수상정 ‘해령’과 유인 소해함이 차례로 출항했으며, 군 드론(UAV)이 공중 정찰을 시작하며 민·군 협동 작전을 수행했다.

해령에 탑재된 AUV가 AI로 생성된 임무계획에 따라 자율 기동하며 기뢰 탐색을 수행했고, 획득한 데이터는 자동기뢰탐지체계로 실시간 전송됐다. 이후 자동기뢰탐지체계가 AI 기반 분석으로 소해 지점을 식별하자, 무인수상정과 소해함이 해당 지점으로 이동해 소해 작전을 성공적으로 완료했다.

한화시스템은 이번 시연에서 다계층 통신 운용 등 초연결 네트워크 기술도 함께 선보였다. 육상 통제소에서 저궤도 위성통신을 활용, 한화시스템의 AUV와 무인수상정 2종을 동시에 운용∙통제했다.

유문기 한화시스템 해양사업부장은 “이번 시연에서 AI 기반 임무계획 생성 플랫폼과 실제 유·무인 해상전력간 운용을 최적화시킬 피지컬 AI 기술과 AI 무인체계-유인체계-저궤도 위성통신을 아우르는 통합 지휘통제 역량을 입증했다”며 “한화시스템은 해양무인체계에 대한 투자와 개발에 집중할 것”이라고 말했다.