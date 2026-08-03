[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 사미자가 86세의 나이로 유튜브에 도전한다.

샌드박스네트워크는 3일 오는 5일 오후 6시 사미자의 공식 유튜브 채널을 새롭게 론칭하고 첫 번째 에피소드를 공개한다고 밝혔다.

이번 채널은 원로배우 사미자의 진솔한 일상과 63년째 함께하고 있는 남편과의 따뜻한 이야기를 담은 시니어 생활 콘텐츠다.

샌드박스네트워크 측은 “새롭게 문을 여는 사미자의 유튜브 채널은 세대를 아우르는 공감과 웃음을 담은 라이프스타일 예능 콘텐츠를 선보일 예정이다”며 “샌드박스네트워크의 스튜디오 제작 역량을 바탕으로, 첫사랑이자 평생의 동반자인 남편과 함께한 63년 결혼 생활을 현실감 있게 담아낼 것”이라고 전했다.

첫 번째 에피소드에서는 유튜브 채널을 직접 개설하는 과정이 공개된다. 스마트폰과 유튜브에 익숙하지 않은 사미자가 남편과 함께 채널을 만들기 위해 고군분투하는 모습은 물론, 개설에만 무려 2시간이 걸렸다는 비하인드까지 공개된다.

한편 사미자는 1940년생으로 올해 86세다. 그는 1963년 동아방송 공채 1기 성우로 데뷔한 후 연기자 길을 걸었다. KBS 1기 탤런트 출신 김관수와 결혼해 슬하에 2남 1녀를 뒀다. 사미자는 2005년 심근경색에 이어 2018년 뇌경색 진단을 받으며 투병했지만, 이후 건강 위기를 극복한 근황을 전해 관심을 모았다.