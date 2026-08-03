서울 아파트 전월세 시장의 불안이 이어지면서 중대형 오피스텔이 대체 주거상품으로 관심을 받고 있다. 아파트 가격 상승과 전월세 매물 부족이 지속되는 가운데 규제 부담이 상대적으로 적고 즉시 입주가 가능한 오피스텔을 찾는 실수요가 늘어나는 모습이다.

한국부동산원 오피스텔 가격동향조사에 따르면 지난 6월 기준 서울 전용면적 85㎡ 초과 오피스텔의 평균 매매가격은 14억101만원으로 관련 통계 작성 이후 처음으로 14억원을 넘어섰다. 같은 기간 오피스텔 매매가격지수는 104.94를 기록하며 15개월 연속 상승했으며, 전세가격지수(102.41)와 월세가격지수(104.29) 역시 상승세를 이어갔다.

실거래 시장에서도 중대형 오피스텔의 가격 상승 사례가 나타나고 있다. 서울 양천구 목동 현대하이페리온2차 전용 94㎡는 지난 7월 21억7500만원에 거래되며 신고가를 기록했고, 송파구 롯데캐슬골드 전용 187㎡는 올해 6월 23억원에 전세 계약이 체결됐다.

업계에서는 전용 84㎡ 이상의 중대형 오피스텔이 아파트를 대체할 수 있는 주거상품으로 자리매김하면서 실거주와 임대 수요를 동시에 확보할 가능성이 높다고 보고 있다.

이 같은 시장 분위기 속에서 오는 8월 14일 입주를 앞둔 강동역 SK 리더스뷰에도 관심이 이어지고 있다. 서울 강동권에 공급되는 신축 단지로 입주가 임박한 데다 중대형 위주의 평면을 갖춘 것이 특징이다.

단지는 서울 강동구 길동 일원에 위치하며 지하 6층~지상 20층, 3개 동, 전용면적 84~99㎡, 총 378실 규모로 조성된다. 단지 내에는 약 1만5000㎡ 규모의 판매시설인 ‘강동역 SK 리더스뷰 아트리움’도 함께 들어설 예정이다.

전용 84㎡ 이상 중대형 중심으로 구성돼 공간 활용도를 높였으며, 주방에는 삼성 비스포크 냉장고·냉동고와 김치냉장고, 3구 하이브리드 쿡탑, 전기오븐, 침니형 후드 등이 적용된다. 거실과 전 침실에는 시스템 에어컨이 설치되며, 주방 상판과 벽체, 거실 아트월에는 세라믹 타일을 적용했다. 현관에는 중문을 설치해 실내외 공간을 분리할 수 있도록 했다.

판매시설인 ‘강동역 SK 리더스뷰 아트리움’은 녹지공간을 접목한 ‘그리니티가든’ 콘셉트로 조성될 예정이다. 지하 1층은 임대를 완료했으며, 키즈카페와 소고기 다이닝, 캐주얼 푸드, 메디컬 피트니스 등 다양한 생활편의시설이 들어설 계획이다.

교통 여건도 갖췄다. 지하철 5호선 강동역과 길동역을 도보로 이용할 수 있으며, 천호대로와 양재대로, 올림픽대로 등을 통해 서울 주요 지역으로 이동이 가능하다. 인근에는 천동초와 동신중, 강동구립도서관, 명일동 학원가가 위치해 있으며, 강동성심병원과 현대백화점, 이마트, 롯데시네마 등 생활편의시설도 이용할 수 있다. 광나루한강공원과 올림픽공원, 길동생태공원 등 녹지공간과 고덕비즈밸리, 강동첨단업무단지 등도 가까워 직주근접 여건을 갖췄다.