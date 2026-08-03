명품 주거단지 도약 지원…주거환경 개선 추진

[헤럴드경제=양정원 기자] 서울시의회 주택공간위원회 소속 오중석 의원(더불어민주당, 동대문2)은 옛 휘경주공 1·2단지가 새로운 이름인 ‘휘경 리오포레(Hwigyeong RIOFORET)’로 새출발한 것을 환영하며 단지 가치 향상과 주거환경 개선을 위한 지원을 이어가겠다고 3일 밝혔다.

휘경 리오포레 1·2단지 통합협의회는 소유자 75% 이상의 동의를 얻어 단지명 변경 절차를 추진했으며, 지난 7월 외벽 재도장과 환경 개선 공사를 포함한 행정 절차를 모두 마무리했다. 새 단지명인 ‘리오포레’는 중랑천(Rio)과 배봉산 숲(Foret)의 자연환경을 담아낸 이름으로 주민들의 의견을 모아 확정됐다.

오 의원은 과거 옛 휘경주공아파트 113동에 거주했던 인연을 소개하며 주민들과 함께했던 경험이 이번 변화에 대한 남다른 의미를 갖는다고 밝혔다. 또 서울시의회 주택공간위원회 위원으로서 후속 사업 지원과 지역 발전을 위해 노력하겠다는 뜻을 전했다.

이어 동부간선도로 지하화 사업과 연계한 중랑천 수변공원 및 배봉산 둘레길 접근성 개선, 안전한 보행환경 조성, 노후 시설 개선, 친환경·스마트 단지 조성을 위한 서울시 예산 확보 등에 힘쓰겠다는 계획도 밝혔다.

휘경 리오포레는 반경 500m 이내에 유치원과 초·중·고교가 밀집한 교육환경을 갖춘 데다 면목선 장안역 개통이 예정돼 있어 동대문구 대표 주거지로 주목받고 있다.

오 의원은 “휘경 리오포레가 동대문구를 대표하는 명품 주거단지로 자리매김할 수 있도록 끝까지 함께하겠다”고 말했다.