[헤럴드경제=강승연 기자] 한국P&G는 지난 1일자로 로히니 벤카테스와란(사진) P&G 인도 최고영업책임자(CSO)를 신임 대표로 선임했다.

이번 인사는 다양한 시장에서 검증된 리더를 전략 시장에 배치하는 P&G 전략의 일환으로 단행됐다. 벤카테스와란 신임 대표는 한국 사업을 총괄하며 지속적인 성장과 경쟁력 강화를 이끌게 된다. 지난 4년간 한국피앤지 대표를 역임한 이지영 전 대표는 P&G 중화권 스킨케어 사업부 총괄로 선임됐다.

벤카테스와란 대표는 20년 이상 글로벌 주요 시장에서 사업 성장과 혁신을 이끌어 온 전략 전문가다. 2005년 P&G 인도 법인에 입사한 이후 인도, 미국, 중동 및 아시아태평양(APAC) 지역에서 영업, 시장 전략, 글로벌 유통 채널, 이커머스, 브랜드 관리 등 사업 전반에 걸쳐 폭넓은 경험을 쌓았다.

특히 고성장 시장인 인도에서 10년 이상 영업, 시장 전략, 브랜드 관리 분야를 두루 경험하며 스킨케어·그루밍 등 주요 카테고리의 성장을 이끌었다. 최근에는 P&G 인도 CSO로서 영업 전략과 사업 성장을 총괄하고, 주요 유통사와 이커머스를 아우르는 채널 전략을 주도했다.

벤카테스와란 대표는 고성장 시장에서 성과를 창출해온 실행력과 전략적 역량, 포용적 리더십을 바탕으로 한국 시장에서 소비자 중심의 혁신을 한층 강화해 나갈 예정이다. 또한 역동적인 한국 시장에서 축적되는 소비자 인사이트를 기반으로 P&G의 시장 경쟁력을 제고할 것으로 기대된다.

벤카테스와란 대표는 “한국은 소비자의 안목과 기대 수준이 높고 시장 변화가 빨라 P&G에게 전략적으로 매우 중요한 시장”이라며 “한국 소비자만의 고유한 요구를 이해하고, 기대에 부응하는 의미 있는 혁신과 가치를 제공하는 한편 지역사회와 함께 지속 가능한 성장을 이어가겠다”고 포부를 밝혔다.