SK실트론 2.3조원에 품으며 반도체 사업 확장 CCL·후공정 테스트·웨이퍼 등 3대 포트폴리오 확보 ‘중공업 기업’서 ‘첨단소재·반도체 기업’ 도약 발판 “상장 없이 보유 방침… 2031년 매출 3조 목표”

[헤럴드경제=고은결 기자] 전통적 중공업 강자였던 두산그룹이 글로벌 3위 웨이퍼 기업 SK실트론을 약 2조3000억원에 품으며 반도체 사업의 마지막 퍼즐을 맞췄다. 기존 인공지능(AI) 가속기용 동박적층판(CCL)과 후공정(테스트)에 이어 핵심 소재인 웨이퍼 제조(전공정) 영역까지 아우르는 ‘CCL·후공정 테스트·웨이퍼’ 삼각편대를 완성하면서, ‘비욘드 중공업’을 향한 사업 체질 개선에 마침표를 찍었다는 평가다.

SK㈜와 ㈜두산은 지난달 31일 각각 이사회를 열고 SK실트론 지분 70.6%에 대한 주식매매계약(SPA) 체결을 승인했다고 공시했다. 지난해 12월 SK㈜가 ㈜두산을 우선협상대상자로 선정한 지 7개월여 만의 결실로, 최종 매매대금은 향후 조정 과정 등을 거쳐 확정된다.

우선협상대상자 선정 후 SPA 체결까지 다소 시일이 걸리며 일각에서는 매각 무산 관측도 제기됐지만, SK그룹 차원의 리밸런싱 기조와 양사 간 신뢰를 바탕으로 협상을 이어간 끝에 최종 합의에 도달했다. 이번 빅딜로 SK㈜는 지분 매각을 통해 재무건전성을 제고하고 미래 성장동력 확보를 위한 투자 재원을 마련하게 됐다.

반도체 전·후공정 아우르는 ‘삼각편대’ 완성… 체질 개선 속도

사업형 지주회사인 ㈜두산은 이번 인수를 통해 ‘비욘드 중공업’으로 대표되는 사업 포트폴리오의 대전환을 이뤄냈다. 그동안 두산그룹은 ▷에너지(두산에너빌리티, 두산퓨얼셀 등) ▷스마트 머신(두산밥캣, 두산로보틱스 등) ▷반도체 및 첨단소재(㈜두산 전자BG, 두산테스나 등)를 핵심 축으로 사업을 재편해 왔다.

특히 이번 SK실트론 인수로 두산은 반도체 수직 계열화를 완성하며 관련 분야에서 탄탄한 진용을 갖추게 됐다. 최근 AI 가속기용 CCL 공급 확대에 힘입어 ㈜두산 전자BG(자체사업)가 역대급 호조를 보이는 가운데, 지난 2022년 인수한 국내 1위 후공정 테스트 기업 두산테스나에 이어 이번 전공정 웨이퍼 기업 SK실트론까지 품에 안았다.

AI 인프라 수요 급증에 발맞춰 반도체 분야에 공격적인 투자도 이어가고 있다. 두산은 2028년 양산 목표로 태국 CCL 공장에 1800억원을, 두산테스나 평택 제2공장 및 장비에 4200억원 이상을 투입하기로 결정하며 경쟁력을 키우고 있다. 진입장벽이 높은 시장에서 핵심 영역을 선점해 고수익 구조를 굳히겠다는 구상이다.

글로벌 톱3 웨이퍼 기술력 품고 “2031년 매출 3조 목표”

1983년 설립된 SK실트론은 국내에서 유일하게 반도체용 실리콘(Si) 웨이퍼 제조 기술을 보유한 기업이다. 12인치(300mm급) 웨이퍼 시장 기준 글로벌 3위 수준의 경쟁력을 갖추고 있다. 웨이퍼는 반도체 수율을 좌우하는 고부가가치 핵심 소재로, 기술과 품질 진입장벽이 높아 SK실트론을 포함한 글로벌 상위 5개사(신에츠화학, 섬코, 글로벌웨이퍼스, 실트로닉)가 전체 시장의 90% 이상을 차지하고 있다.

SK실트론은 삼성전자, SK하이닉스, TSMC 등 글로벌 반도체 기업을 고객사로 확보하며 지난해 매출은 약 2조원, 영업이익은 4000억원을 웃돌았다. 한편, 실리콘카바이드(SiC) 웨이퍼 사업을 담당하던 미국법인은 청산해 선택과 집중을 꾀하기로 했다.

㈜두산은 인수 후 SK실트론을 상장하지 않고 자회사로 보유하며 주주가치 제고에 집중할 방침이다. 또한 AI 투자 확대에 따른 웨이퍼 시장 성장에 힘입어 오는 2031년 SK실트론의 매출 목표는 약 3조원으로 설정했다.

메모리용 웨이퍼 분야에선 핵심 고객사와의 거래 확대와 신규 고객 창출을 통해 글로벌 ‘Top 2’ 진입을 추진한다. 아울러 일본 2개사가 독점해 온 비메모리용 웨이퍼 시장에서도 기술 개발과 고객 확보를 통해 점유율을 끌어올릴 계획이다.

반도체·에너지·로봇 시너지…AI 설루션 기업으로 도약

두산은 이번 반도체 진용 확대를 발판 삼아 고객사들에 AI 인프라 조성 설루션을 일괄 제공하는 ‘AI 설루션 기업’으로 도약한다는 계획이다.

반도체 핵심 소재 공급뿐만 아니라 데이터센터 구도엥 필수적인 전력 인프라까지 함께 제시한다는 구상이다. AI 인프라의 발전원으로 주목받는 소형모듈원전(SMR)을 비롯해 가스터빈, 수소연료전지 등 청정에너지 사업 경쟁력을 대폭 확대하고 있다.

여기에 엔비디아와 협력해 내년 에이전틱 로봇 운영체제 기반의 지능형 로봇 설루션, 2028년에는 산업용 휴머노이드 제품을 차례로 선보이는 등 ‘반도체-에너지-로봇’을 잇는 전사적 시너지를 극대화할 계획이다

두산 관계자는 “이번 인수 계약으로 ㈜두산은 미래 성장동력을 확보하게 됐고, 동시에 지속가능한 수익 기반을 마련하게 됐다”면서 “안정적 사업 포트폴리오를 바탕으로 ㈜두산 주주가치 제고에 더욱 힘쓸 것”이라고 말했다.