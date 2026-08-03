수원·부산서 의료진 110여 명 참가…스카이셀플루·스카이조스터 등 RWE 발표 스카이셀플루, 6~35개월 영유아 대상 인플루엔자 예방 효과 88.6% 입증 근거 중심 학술 교류 지속…독감·대상포진 등 접종 시즌 앞두고 경쟁력 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] SK바이오사이언스가 실제 의료 현장에서 축적된 우수한 실제임상근거(RWE)를 전국 의료진과 공유하며 자체 개발 백신들의 임상적 가치를 조명했다.

SK바이오사이언스는 지난 7월 14일 수원 라마다호텔과 28일 부산 서면 롯데호텔에서 의료진 대상 학술 행사인 ‘스카이 비전 심포지엄(SKY VISION Symposium)’을 개최했다고 3일 밝혔다.

이번 심포지엄에서는 독감백신 ‘스카이셀플루’와 대상포진백신 ‘스카이조스터’, RSV 예방항체의약품 ‘베이포투스’의 최신 임상 연구 결과와 현장 RWE가 공개됐다.

수원 심포지엄에서는 소아청소년과 개원의 및 분만병원 의료진 40여명이 참석한 가운데, 윤윤선 고려대학교 구로병원 교수가 2024-2025 절기 국내 25개 의료기관 연구 결과를 발표했다.

발표에 따르면 세포배양 백신인 스카이셀플루는 6개월~18세 전체 연령층에서 45.6%의 예방 효과를 보였으며, 바이러스 감염에 취약한 6~35개월 영유아층에서는 예방 효과가 88.6%에 달했다. 이어 박지영 세브란스병원 교수는 영아 RSV 예방을 위한 베이포투스의 투약 경험을 공유했다.

부산 심포지엄에는 내과 및 기타 진료과 개원의 70여 명이참석했다. 이재갑 한림대학교 강남성심병원 교수가 인플루엔자 예방 환경 변화와 세포배양 백신의 특성을 제언했고, 연동건 경희의료원 교수는 고령자 대상포진 예방을 위한 스카이조스터의 최신 RWD 연구와 임상적 유용성을 강조했다.

실제 의료 현장에서 검증된 임상 데이터를 바탕으로 한 이번 심포지엄은 제품의 신뢰도를 제고하는 동시에 독감·대상포진 등 본격적인 감염병 유행 시즌을 앞두고 시장 점유율을 확대하는 핵심 집행 전략으로 풀이된다.

유수안 SK바이오사이언스 국내마케팅실장은 “이번 심포지엄은 RWE 기반의 최신 임상 데이터를 전달하며 백신의 임상적 가치를 확인한 자리였다”며 “지속적인 학술 교류를 통해 과학적 근거에 기반한 정보를 제공하고 국내 예방접종 환경 발전에 기여하겠다”고 말했다.