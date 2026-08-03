쿠알라룸푸르에 대형 브랜드샵 오픈 현지 법인 전환 및 물류센터 구축 검토

[헤럴드경제=권제인 기자] 넥센타이어가 말레이시아에서 판매·유통·물류를 아우르는 현지 사업 체계를 강화하며 아세안 시장 공략에 속도를 낸다. 브랜드 매장을 확대하는 동시에 말레이시아 법인을 현지 판매 법인으로 전환하고 물류센터 구축도 추진해 현지 완결형 사업 기반을 구축한다는 전략이다.

넥센타이어는 최근 말레이시아 수도 쿠알라룸푸르 남부 스리 페탈링 지역에 대형 브랜드샵을 새단장했다고 3일 밝혔다. 넥센타이어는 2022년부터 지난해까지 현지에 60여 개의 브랜드샵을 구축해 왔으며, 올해도 20여 곳을 추가로 개소해 브랜드 인지도와 시장 점유율을 지속적으로 끌어올릴 계획이다.

브랜드샵은 현지 파트너 매장에 브랜드 아이덴티티를 입힌 매장으로, 넥센타이어가 글로벌 시장에서 추진해 온 ‘샵 브랜딩’ 전략의 결과물이다. 샵 브랜딩은 현지 매장의 간판·인테리어·전시물 등을 상징색인 보라색 기반의 통일된 디자인으로 구성하는 방식이다. 어디서나 구별 가능한 외관을 통해 소비자에게 일관된 브랜드 경험을 제공한다.

이와 함께 넥센타이어는 오는 8월 생산 물량부터 말레이시아 법인을 현지 유통을 직접 담당하는 재판매 법인으로 전환한다. 이를 통해 현지 시장 대응력과 유통 효율성을 강화한다는 방침이다.

아울러 안정적인 제품 공급망 확보를 위해 내년 상반기 개소를 목표로 지역 물류센터 구축도 검토 중이다. 판매 거점과 주체, 물류 기반을 단계적으로 갖춰 현지 완결형 사업 구조를 완성한다는 구상이다.

말레이시아는 아세안 주요 자동차 시장 중 하나로 동남아 진출의 핵심 전략 거점으로 평가받는다. 넥센타이어는 메르세데스-벤츠·BMW·포르쉐·아우디 등 글로벌 프리미엄 완성차 브랜드에 신차용 타이어(OE)를 공급하며 검증받은 품질 경쟁력을 바탕으로 현지 시장을 공략한다는 계획이다.

넥센타이어 관계자는 “브랜드샵 확대와 판매 법인 전환, 물류센터 구축은 말레이시아 시장에 대한 넥센타이어의 장기적인 투자 의지와 비전을 보여주는 것”이라며 “현지 밀착형 사업 체계를 바탕으로 아세안 시장 내 브랜드 입지를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

넥센타이어는 1942년 설립된 한국의 대표적인 타이어 제조사로, 승용차·SUV·경트럭용 타이어를 중심으로 제품을 생산·판매하고 있다. 현재 150여 개국에 수출하고 있으며 프리미엄 제품과 고객 서비스, 전기차용 타이어 기술을 앞세워 경쟁력을 키우고 있다.