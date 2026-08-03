[헤럴드경제=함영훈 기자] 방학때 아이들만 덩그러니 집과 집근처에 있게 되면, 맞벌이 부모들은 자녀들을 어떻게 돌봐야할지 더럭 걱정이 생긴다.

강원특별자치도 강릉시는 여름방학 기간 초등학생의 돌봄 공백을 최소화하고 학부모의 양육 부담을 덜기 위해, 지역아동센터와 다함께돌봄센터를 활용한 ‘초등방학 틈새돌봄사업’을 오는 21일까지 운영한다.

틈새돌봄센터는 방학 기간 오전 9시부터 오후 6시까지 운영되며, 온종일 돌봄과 함께 오전 간식과 점심, 저녁을 제공한다. 이번 사업에는 지역아동센터 20개소와 다함께돌봄센터 3개소 총 23개소가 참여한다.

강릉시 강춘랑 아동보육과장은 “방학 기간은 맞벌이 등으로 가정의 돌봄 부담이 커지는 시기인 만큼 틈새돌봄센터가 아이들에게는 안전한 돌봄과 건강한 식사를 제공하고, 학부모들에게는 안심하고 자녀를 맡길 수 있는 돌봄 공간이 되기를 기대한다.”라고 말했다.

이용 대상은 관내 초등학생으로, 기존 센터 이용 아동은 물론 센터를 이용하지 않던 아동도 정원 외 이용 아동으로 신청할 수 있다. 정원 외 이용은 맞벌이·한부모 가정 아동을 우선 선발하며, 이후에는 선착순으로 접수한다.

이용료는 센터 여건에 따라 1주일 기준 1만 원 이내에서 부과될 수 있으며, 기초생활수급자와 차상위계층 등 취약계층 아동은 전액 무료로 이용할 수 있다.

신청은 보호자가 이용을 희망하는 센터에 직접 하면 된다. 참여 센터 현황은 아동권리보장원과 복지로 누리집에서 확인할 수 있다.