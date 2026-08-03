당일 배송 ‘빠른도착’ 도입…옴니채널 경쟁력 강화

[헤럴드경제=강승연 기자] 이랜드월드가 전개하는 뉴발란스가 3일 당일 배송 서비스 ‘빠른도착’을 시작한다고 밝혔다.

‘빠른도착’은 낮 12시 이전 주문한 상품을 당일 받아볼 수 있는 서비스다. 평일 서울·수도권 지역을 대상으로 운영된다. 도서 산간을 제외한 그 외 지역은 내일도착으로 진행된다.

공식 온라인몰에 ‘오늘도착’ 또는 ‘내일도착’이 가능한 신발·의류·용품에 ‘빠른도착’ 뱃지​를 표기해 고객이 배송 가능 여부를 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

서비스는 뉴발란스와 도심형 물류 플랫폼 딜리박스중앙과의 협업으로 진행됐다.

뉴발란스는 전국 매장 재고를 실시간으로 확인해 최적의 출고 매장을 자동 배정하는 주문 시스템을 구축했다. 딜리박스는 고객 거주 권역까지 상품을 배송하는 도심형 옴니배송 인프라를 제공한다.

이랜드 뉴발란스 관계자는 “온라인 쇼핑에서 배송 속도가 구매 경험을 결정하는 중요한 요소로 자리 잡았다”며 “차별화된 쇼핑 경험을 확대할 계획”이라고 말했다.