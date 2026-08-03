직업체험 경험 담은 800자 내외 수기 모집 선정작은 디지털 콘텐츠 제작·발행 예정

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국잡월드가 청년들의 직업체험 경험을 공유하는 체험수기 공모전 '너의 근황을 들려줘'를 개최한다.

한국잡월드는 오는 8월 31일까지 한국잡월드 직업체험 경험이 있는 만 19~31세 청년을 대상으로 체험수기를 공모한다고 3일 밝혔다.

이번 공모전은 어린 시절 한국잡월드에서 직업을 체험했던 청년들의 이야기를 모아 또래 청년들의 진로 고민에 공감하고 응원하기 위해 마련됐다. 참가 대상은 한국잡월드 직업체험 경험이 있는 만 19세부터 31세까지의 청년이다.

공모 주제는 '한국잡월드 체험이 나의 진로 탐색과 선택에 영향을 준 경험'이다. 체험했던 직업이 현재의 전공이나 직업으로 이어진 사례, 체험을 계기로 진로 방향이 달라진 사연 등 다양한 이야기를 자유롭게 담으면 된다. 원고는 공백 포함 800자 내외이며, 한국잡월드 방문 당시 사진이나 현재 모습을 담은 사진을 함께 제출하면 가산점이 부여된다.

한국잡월드는 내·외부 심사위원의 단계별 심사를 거쳐 총 43명의 수상자를 선정할 예정이다. 선정된 청년에게는 소정의 응원금과 선물이 제공되며, 우수작은 디지털 콘텐츠로 제작돼 홍보 콘텐츠로도 활용된다.

한국잡월드 관계자는 "이번 공모전을 통해 체험 세대가 직접 전하는 이야기를 모아 기관의 역할을 되돌아보고 청년 진로 설계에 도움이 되는 계기를 마련할 계획"이라며 "많은 청년들의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.