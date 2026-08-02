김도윤 셰프와 배우 김서연 [뉴시스·유튜브스튜디오슬램]
김도윤 셰프와 배우 김서연 [뉴시스·유튜브스튜디오슬램]

[헤럴드경제=김보영 기자] 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’ 출연자인 김도윤 셰프가 배우 김서연과의 열애 사실을 공개했다.

지난달 30일 공개된 유튜브 채널 스튜디오슬램의 콘텐츠 ‘DM으로 꼬셔놓고 오빠 왜 나 태그 안 해? 사얼빡 1화’에는 김서연이 게스트로 출연했다.

‘사얼빡’은 연애 고민을 가진 출연자가 뷰티 전문가들의 도움을 받아 연인과 서로의 마음을 확인하는 프로그램이다.

이날 김서연은 “4년 정도 만난 남자친구가 있는데 소셜미디어에서 내 존재를 완전히 숨긴다”며 고민을 털어놨다.

그는 “다른 사람들이 올린 스토리는 다 공유하면서 나만 안 한다”며 “이야기를 해봤지만 ‘그게 뭐가 중요하냐’고 짧게 끝냈다”고 말했다.

출연진들이 남자친구의 정체를 궁금해하자 김서연은 “매력 있다. 사실 오늘 이 자리에 같이 나왔다”며 남자친구를 소개했다. 이어 김도윤 셰프가 등장해 모두를 놀라게 했다.

김도윤은 연인의 사진을 공개하지 않았던 이유에 대해 “한 사람이 실수해서 이슈가 생기면 다른 한 사람에게도 피해가 갈 수 있다고 생각했다”며 “서로를 지키고 싶었다”고 밝혔다.

두 사람은 첫 만남 과정도 공개했다. 김서연은 “김도윤이 소셜미디어 메시지로 먼저 ‘삼겹살을 먹자’고 연락했다”며 연애의 시작을 고백했다.

이후 두 사람은 서로의 속마음과 입장을 솔직하게 나누고 커플 사진을 촬영하며 훈훈하게 마무리했다.

김도윤 셰프와 배우 김서연 [유튜브스튜디오슬램]
김도윤 셰프와 배우 김서연 [유튜브스튜디오슬램]

한편 김서연은 1981년생 배우로 1999년 영화 ‘여고괴담 두번째 이야기’로 데뷔했다. 2021년 KBS1 사극 ‘태종 이방원’에서 정안왕후 역을 맡아 이름을 알렸다.


bbo@heraldcorp.com