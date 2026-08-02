[헤럴드경제=김보영 기자] 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’ 출연자인 김도윤 셰프가 배우 김서연과의 열애 사실을 공개했다.

지난달 30일 공개된 유튜브 채널 스튜디오슬램의 콘텐츠 ‘DM으로 꼬셔놓고 오빠 왜 나 태그 안 해? 사얼빡 1화’에는 김서연이 게스트로 출연했다.

‘사얼빡’은 연애 고민을 가진 출연자가 뷰티 전문가들의 도움을 받아 연인과 서로의 마음을 확인하는 프로그램이다.

이날 김서연은 “4년 정도 만난 남자친구가 있는데 소셜미디어에서 내 존재를 완전히 숨긴다”며 고민을 털어놨다.

그는 “다른 사람들이 올린 스토리는 다 공유하면서 나만 안 한다”며 “이야기를 해봤지만 ‘그게 뭐가 중요하냐’고 짧게 끝냈다”고 말했다.

출연진들이 남자친구의 정체를 궁금해하자 김서연은 “매력 있다. 사실 오늘 이 자리에 같이 나왔다”며 남자친구를 소개했다. 이어 김도윤 셰프가 등장해 모두를 놀라게 했다.

김도윤은 연인의 사진을 공개하지 않았던 이유에 대해 “한 사람이 실수해서 이슈가 생기면 다른 한 사람에게도 피해가 갈 수 있다고 생각했다”며 “서로를 지키고 싶었다”고 밝혔다.

두 사람은 첫 만남 과정도 공개했다. 김서연은 “김도윤이 소셜미디어 메시지로 먼저 ‘삼겹살을 먹자’고 연락했다”며 연애의 시작을 고백했다.

이후 두 사람은 서로의 속마음과 입장을 솔직하게 나누고 커플 사진을 촬영하며 훈훈하게 마무리했다.

한편 김서연은 1981년생 배우로 1999년 영화 ‘여고괴담 두번째 이야기’로 데뷔했다. 2021년 KBS1 사극 ‘태종 이방원’에서 정안왕후 역을 맡아 이름을 알렸다.