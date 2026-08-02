지역명 뺀 번호체계 도입 직행·급행, 간선 구분 운행

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 시내버스 노선번호에서 지역명이 사라지고 병원·대학·철도역 등 주요 목적지를 빠르게 잇는 직행·급행 기능이 강화된다.

버스가 다니지 않던 외곽 마을과 신규 주거지, 산업단지에는 노선과 정류소가 새로 들어서고 도시철도 2호선 역사와 연계한 환승체계도 마련된다.

전남광주통합특별시는 교통 빅데이터를 분석하고 시민·관계기관·운수업체 의견을 반영해 전체 노선을 현재 103개에서 118개로 늘리는 광주권 시내버스 노선개편 시행계획안을 마련했다.

2017년 이후 9년 만에 추진되는 광주 시내버스의 대규모 노선 개편이다.

개편안의 가장 큰 특징은 신속성과 노선체계 단순화다.

시는 기존 노선번호 앞에 붙었던 ‘수완·첨단·진월·송정·봉선’ 등의 지역명을 삭제하지만, 이용자 혼란을 줄이기 위해 기존 숫자는 최대한 유지하기로 했다.

순환01번은 01·11번, 좌석02번은 직행 1001·1002번, 수완03번은 03번·급행03번·80번, 매월06번은 06·급행06번, 지원152번은 급행 1003번, 첨단95번은 05·급행05번 등으로 급행버스와 간선버스로 분리해 운영한다.

장거리 운행노선인 봉선37번은 37·58번으로 분리하고, 일곡38번은 직선화를 통해 장거리 우회운행을 줄이고 07-1번과 14번이 우회운행 구간을 대체한다.

이 밖에도 병원·대학·철도역 등 핵심 수요시설을 연결하는 노선은 우회 구간을 줄여 직선화하고, 장거리·인기 구간에는 직행·급행 6개 노선을 운행한다.

동구 선교지구에는 전남대병원·조선대병원을 잇는 61번, 용산지구에는 소태역을 연결하는 56번이 투입된다.

서구 풍암·효천지구에는 봉선동 학원가를 잇는 79번, 호남대와 수완·첨단지구 사이에는 24번을 운영한다.

담양·장성 등 인접 시군과 연계한 광역·급행체계는 기존 1개에서 3개로 확대하고 중복·장거리·비효율 구간도 정비한다.

도시철도 2호선과 가까운 정류장은 역사 인근에 배치하고 법원입구를 광주법원검찰역 1·2번 출구, 한국은행을 시청역 1·2번 출구 등으로 변경한다.

시내버스가 운행하지 않아 시민 불편이 이어졌던 약 35.9㎞ 구간에는 신규 노선을 투입하기로 했다.

대상은 동구 선교지구, 남구 압촌·도래마을과 송화마을1단지, 북구 용두지구·첨단3지구, 광산구 선운2지구·빛그린산단 등이다.

대촌동·에너지밸리에는 70번의 대체교통 운행구간을 복원하고 간선06번을 투입한다. 압촌·도래마을에도 신규 노선을 운행한다.

선운2지구에는 24·92·97·197번이 경유하고 빛그린산단에는 96·96-1·97·197번을 운행한다.

신규 정류소는 광주 시내 53곳과 담양·장성 등 시외지역 16곳을 합쳐 모두 69곳을 설치할 계획이다.

산업단지 방면은 5회, 혁신도시 방면은 2회 탄력형 출근버스를 운행한다.

장거리·기피 노선을 줄이고 기·종점과 회차지를 조정해 운수종사자의 충전·휴게 여건도 개선한다.

개편안대로 시행되면 전체 노선은 현재 103개에서 직행·광역 3개, 간선 44개, 지선 71개 등 118개로 늘어난다.

차량 증차 없이 평균 배차 간격은 25.2분에서 20.7분으로 4.5분 줄고 하루 운행 횟수는 960여회 증가할 것으로 예상된다.

배차 간격과 운행 횟수는 계획안 단계의 추정치이며, 노선 경로와 번호, 정류소 위치 등은 의견 수렴 과정에서 추가로 조정될 수 있다.

시는 8월 시민공청회와 버스정책위원회 심의를 거쳐 개편안을 확정하고 정류소·노선도와 버스정보시스템을 정비해 10월 개편 노선 운행을 시작하는 것을 목표로 하고 있다.