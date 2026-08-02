5월 30억원 초과 거래 비중 연중 최대인 6% 달해 15억원 초과 아파트 28%로 가장 높아 대출규제에도 거래 급증

[헤럴드경제=서재근 기자] 정부의 양도소득세 중과 시행을 앞두고 지난 4∼5월에 고가 아파트 거래가 급증한 것으로 나타났다. 주요 은행들이 대출 조이기에 나섰지만, 주요 5월 10일부터 다주택자 양도세 중과가 시행된 데다, 정부의 초고가 주택 보유세 인상이 추진되면서 일시적으로 매도 수요가 급증한 것으로 풀이된다.

2일 연합뉴스가 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 분석한 결과에 따르면 지난 5월 서울에서 계약(공공기관 매수·계약 해제 거래 제외)된 8779건 가운데 15억원 초과 아파트 거래는 2446건이다. 이는 전체의 27.9% 수준이다.

서울 아파트 시장은 지난해 10·15대책으로 15억원 초과 주택담보대출이 2억∼4억원으로 축소되면서 고가주택 거래가 꾸준히 감소세를 보였다. 그러나 4월(24.2%)부터 본격적으로 매도 수요가 늘기 시작해, 5월에 28% 수준까지 치솟으며 연중 최대치를 기록했다.

양도세 중과 시행이 임박하자 고가 단지를 중심으로 집주인들이 가격을 낮추면서 급매물 위주로 매수세가 유입된 것으로 보인다. 여기에 정부가 무주택 매수자는 전세 계약기간 동안 토지거래허가구역내 실거주 의무를 유예해주고, 5월 9일 토지거래허가 신청분까지 양도세 중과를 배제해준 것도 영향을 미친 것으로 풀이된다.

특히, 30억원 이상 초고가 아파트 거래도 5월 들어 급증했다. 지난 3월 156건이던 30억원 초과 아파트 거래량은 4월에 442건으로 증가했고, 5월에 514건으로 늘었다. 30억원 초과 거래 비중도 4월 들어 5.11%로, 5월에는 5.9%로 비중이 확대됐다.

5월 한 달간 계약된 100억원 이상 초고가 매매는 4월(3건)의 2배가 넘는 7건에 달했다.

반면, 지난 3월 83.4%까지 증가했던 15억원 이하 아파트 거래 비중은 5월 들어 72.1%로 줄었다.

그러나 양도세 중과 시행 후 6월부터는 다시 고가주택 거래는 감소하고 중저가 위주의 매매가 뚜렷해졌다. 지난 6월 15억원 이하 거래 비중은 76.5%로 늘었고, 7월은 현재까지 신고된 물량의 82%가 15억원 이하 거래다. 최고 6억원까지 대출이 가능한 중저가 단지에 매수가 집중된 것이다.

이 가운데 30억원 초과 아파트 거래 비중은 6월 들어 4.6%로 감소했고, 7월은 현재까지 3.2%에 그치고 있다.

업계에서는 이달 발표될 세제개편안에서 초고가 주택의 보유세와 양도세가 동시에 급증할 것으로 예상되는 만큼 초고가 매도 수요가 다시 증가할 것이란 전망에 무게가 실린다.

한편, 정부는 다음 주 실거주 1주택자의 세 부담은 낮추고, 다주택자와 초고가 주택의 부담은 높이는 내용을 골자로 한 부동산 세제개편안을 발표한다. 앞서 더불어민주당과 정부는 지난달 30일 오전 서울 국회 의원회관에서 비공개 당정협의회를 열고 부동산 관련 세제를 포함해 하반기 세제개편안에 대한 마지막 조율에 나섰다.