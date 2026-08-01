요르단·이라크·이스라엘 주재 공관 성명 美언론, 주말새 고강도 공습 가능성 보도

[헤럴드경제=김진 기자] 중동 주재 미국 대사관들은 1일(현지시간) 자국민에게 미국과 이란의 무력 충돌 가능성에 대비해 대피를 준비해야 한다고 권고했다.

요르단, 이라크, 이스라엘 등에 주재하는 미국 대사관들은 이날 성명을 통해 “중동에 있는 미국 시민권자들은 각별한 주의와 경계를 늦추지 말고 항공편 취소, 주기적 영공 폐쇄, 여행 차질 가능성 등에 대비해야 한다”고 밝혔다.

이들 대사관은 “일부 항공사는 운항 재개를 연기했고, 일부 노선은 취소됐다”며 “미국 시민권자들은 사태 악화 시 출국을 고려하거나 출국을 준비해야 한다”고 당부했다.

또 중동 밖의 미국 외교공관도 공격 대상이 되고 있다며 “중동 밖 지역의 미국 시민권자들은 역내 방문이나 경유를 재고해야 한다”고 했다.

이 같은 경고는 미국이 이번 주말(1∼2일) 이란의 에너지 인프라를 대상으로 강도 높은 공습에 나설 수 있다는 보도가 나온 직후 이뤄졌다.

미국 CBS 방송은 미국과 이스라엘이 함께 공습에 나설 방침이지만 최종 결정은 나지 않았다고 보도했다. 일간 월스트리트저널(WSJ)은 도널드 트럼프 대통령의 지시가 이미 내려졌으며 공격이 며칠간 이어질 것이라고 전망했다.