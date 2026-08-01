재난안전연구원, 2011∼2025년 분석결과 佛·日서도 ‘냉방 어려운 집’에 피해 집중 확인 “집 냉방 여의찮다면 가까운 무더위쉼터 적극 이용”

[헤럴드경제=박병국 기자]일 최고기온이 38도 이상 올라갈 때는 집에서 발생하는 온열질환자 비중이 그렇지 않은 때보다 두 배로 뛰는 것으로 나타났다. 폭염일 때는 집안도 안심할 수 없는 상황이다.

1일 행정안전부 국립재난안전연구원이 2011~2025년 질병관리청과 기상청 자료를 분석한 결과, 일 최고기온이 38도 이상으로 치솟는 극한 폭염 상황에서는 전체 온열질환자 중 자택 발생 비중이 기존 6%에서 12%로 약 2배가량 높아지는 점이 확인됐다.

올해 극한 폭염 피해가 컸던 다른 국가에서도 비슷한 경향이 관측됐다.

일본은 지난달 21~25일 닷새 연속으로 40도 이상을 기록했다. 폭염 절정기 한 주 동안에만 1만8591명의 온열질환 구급 이송자가 발생했다. 온열질환자 발생 장소 1위는 자택이 40.9%로 가장 높았다.

특히 도쿄 내 온열질환 사망자 35명에 대한 경위를 조사한 결과 74%(26명)가 에어컨을 설치하지 않거나, 작동하지 않은 것으로 드러났다.

이에 일본 정부는 야간을 포함해 에어컨을 적절히 사용해 줄 것을 당부하고 전국 1천255개 기초자치단체에 냉방 쉼터를 지정해 대응에 나섰다.

프랑스는 올여름 관측 사상 가장 더운 6월 폭염을 겪었다. 전국 일 평균기온이 30도(최고 44.3도)를 기록했다. 72개 광역행정구역에 최상위 단계인 폭염 적색경보가 발령됐다. 프랑스의 경우 이번 폭염 기간인 6월17일부터 7월2일까지 예년 같은 기간보다 5764명(36.2%) 더 많은 사망자가 나왔다. 특히 폭염이 절정이던 주간(6·22~28)에는 자택 사망자는 전주 대비 91%나 늘었다.

프랑스 정부는 요양시설보다 자택에 고립된 취약계층 보호가 더 어렵다는 점을 확인했다. 이후 냉방 대피시설, 우체국 집배원·이웃을 통한 독거 어르신 안부 확인 등 ‘집에 고립된 사람을 찾아가는 보호’에 집중했다.

윤호중 행안부 장관은 “우리나라는 해외에 비해 주거지 내 온열질환자 발생 비중이 높지 않지만, 폭염이 심해질수록 집 안에서 발생하는 환자도 함께 늘어나는 경향이 있다”고 말했다.

이어 “더위가 심할 때는 냉방기기를 적극적으로 사용해 밤낮으로 실내 온도를 적정하게 유지해주시고, 냉방이 여의찮을 경우에는 가까운 무더위쉼터의 위치와 운영시간을 미리 확인해 폭염 시 적극 이용해 주시길 바란다”고 당부했다.