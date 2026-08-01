공습 피해 영상·사진 공유 강력 단속 최대 20년형 엄포…“환상 유지 위한 ”

[헤럴드경제=권제인 기자] 우크라이나의 드론 공습이 러시아 본토 깊숙한 곳까지 이어지자 러시아가 피해 영상과 사진 확산을 막기 위한 정보 통제에 나섰다. 당국은 공습 현장 영상을 온라인에 게시할 경우 최대 반역죄를 적용할 수 있다고 경고하는 등 처벌 수위를 높이고 있다.

31일(현지시간) 연합뉴스와 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 러시아 당국은 우크라이나가 드론 공격을 확대한 이후 피해 영상 등을 게시한 시민들을 체포하고 처벌하는 등 정보 통제를 강화하고 있다.

우크라이나의 장거리 드론이 러시아 최대 전자상거래 업체 와일드베리스의 물류시설을 타격한 이후 경찰은 현장을 촬영한 19세 여성의 사과 영상을 공개했다. 얼굴이 흐리게 처리된 여성은 영상에서 “내 잘못을 인정하고 다시는 이런 일이 없도록 약속한다”라고 말했다. 이 여성은 드론 공격 현장 촬영 금지 규정 위반 혐의로 벌금형을 받을 수 있다.

우크라이나는 최근 몇 달간 러시아 영토 깊숙한 곳을 겨냥한 드론 공격을 확대해왔다. 이는 전쟁을 상대적으로 멀게 느꼈던 러시아 도시 중산층이 전쟁의 여파를 체감하는 계기가 되고 있다. 수도 모스크바 등은 이를 ‘테러’로 규정하고 관련 사진과 영상이 텔레그램과 같은 온라인 메신저 플랫폼에 공개되는 것을 금지했다.

러시아 인권단체 ‘디파트먼트 원’에 따르면 최근 몇 달 사이 러시아 3분의 2 지역에서 공습 장면 촬영 제한 조치가 도입됐다.

러시아 연방보안국(FSB)은 텔레그램의 창업자인 파벨 두로프도 ‘테러 지원’ 혐의로 기소했다. 러시아는 피해 영상 공유가 우크라이나가 공격 효과를 파악하고 러시아 방공 시스템의 위치를 특정하는 데 도움이 된다고 주장하고 있다.

하지만 비판자들은 크렘린궁이 전쟁 피해가 국민에게 알려지는 것을 막기 위해 여론 통제에 나선 것이라고 지적한다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 연설문 작성자로 일했던 정치 분석가 아바스 갈랴모프는 “대중에게 시각적 요소는 말보다 훨씬 더 중요하다”면서 “맞아서 불타는 영상이 없다면 모든 것이 계획대로 진행되고 있다는 환상을 유지하기가 훨씬 쉬워질 것이다. 그리고 그것이 바로 푸틴의 핵심 메시지”라고 말했다.

러시아 당국은 영상 게시 행위에 대한 처벌 수위도 높이고 있다. 관리들과 사법기관은 드론 공격 영상에 방공 시스템 위치 등이 드러날 경우 적을 지원한 것으로 보고 최대 20년형의 반역죄를 적용할 수 있다고 경고했다.

모스크바의 한 주민은 이제 사람들이 당국의 처벌을 우려해 드론 관련 사진과 영상을 올리는 것을 두려워하고 있다고 전했다.