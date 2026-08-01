방파제 건너다 60여명 사망 스페인 총리 “공격이자 영토 침해”

[헤럴드경제=박병국 기자] 아프리카 모로코에서 스페인령 북아프리카 자치도시 세우타로 몰려들었던 무단 입국자가 상당수 되돌아가며 사태가 하루만에 진정 국면에 접어들었다.

로이터 통신에 따르면 스페인 내무부는 사태 발생 이틀째인 31일(현지시간) 세우타 무단 입국자 중 최소 4만8300명이 자발적으로 모로코로 돌아갔다고 밝혔다. 전날 총 5만명~6만명이 모로코에서 세우타로 몰려들었다. 세우타는 스페인령 도시이지만 북아프리카에 위치한 탓에 유럽으로 향하는 불법 이민자들이 거치는 핵심 경로 중 하나로 꼽힌다.

스페인 정부는 무단 입국자 규모를 약 5만명으로 집계했다. 세우타 당국은 최대 6만명이 넘어온 것으로 추산한 바 있다.

현재는 수천 명만 세우타에 남아 있다. 스페인 정부는 군 병력 등을 투입해 신원 확인과 송환 절차를 진행 중이다.

페드로 산체스 스페인 총리는 이날 세우타를 방문해 “이는 공격이자 스페인의 영토 보전에 대한 침해”라고 비판했다.

산체스 총리는 이주민 서류 심사와 무자격 이주민의 신속한 추방을 위해 세우타에 임시 접수센터를 설치하고 월경 방지를 위해 해안에 국경을 식별할 수 있는 해상 경계용 부표를 설치하겠다고 밝혔다.

산체스 정부는 최근 자국 내 장기 불법체류자 100만여명에게 합법적 체류 자격을 신청할 길을 여는 등 유럽연합(EU) 내에서 관대한 이민 정책을 펼쳐 왔으나, 이번 사태를 계기로 국내외에서 국경 관리에 실패했다는 비판에 직면했다.

사태가 진정국면으로 접어들었지만 현지의 불안감은 여전하다. 인구 8만4000명이 사는 도시에 이주민 수천 명이 거리를 배회하는 상황이 발생했다. 주민 상당수는 약탈 등을 우려해 집 안에 머물렀다., 상점들도 문을 닫았다.

당국은 잔류 이주민에게 음식이나 숙소를 제공하지 않겠다고 밝혔다. 일부 이주민은 이틀 가까이 굶었다고 호소했다.

일부 스페인 청년들이 이주민들을 향해 “모로코로 돌아가라”고 외치며 쫓아다녔다. 경찰과 군인이 곤봉을 든 채 이주민들을 국경 쪽으로 몰아붙이고 있다.

당국은 최소 60명이 세우타 진입을 시도하다 사망했다고 밝혔다. 이중 상당수는 세우타와 모로코 영토를 나누는 방파제를 헤엄쳐 건너려다 익사한 것으로 전해진다.

산체스 총리는 불법 입국 중개업자 조직이 3주 전 스페인 대법원 판결을 자신들에게 유리하게 해석한 점을 이번 사태의 배경으로 지목했다. 스페인 대법원은 세우타와 멜리야로 헤엄쳐 입국한 이주민을 즉시 송환하는 것은 허용되지 않는다며, 국경 철조망 등 기존의 국경 차단시설을 넘어 입국을 시도한 경우에만 즉시 송환이 가능하다고 판단했다.