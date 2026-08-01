UKMTO “기관실 미확인 발사체 맞아” 미·이스라엘 대이란 공습설 속 긴장 고조

[헤럴드경제=권제인 기자] 호르무즈 해협 입구 인근을 항해하던 유조선이 미확인 발사체에 맞아 운항이 불가능한 상태에 빠졌다. 미국과 이스라엘의 대이란 공습 가능성이 제기되는 가운데 중동 지역 긴장이 고조되고 있다.

로이터 통신, 연합뉴스에 따르면 UKMTO는 이날 오만 리마에서 북동쪽으로 약 20㎞ 떨어진 해상에서 이 같은 사건이 발생했다고 전했다.

UKMTO는 해당 유조선이 공격을 받아 기관실이 손상됐으며 현재 자체 항해가 불가능한 상태라고 설명했다.

사건이 발생한 해상은 페르시아만과 오만만이 연결되는 호르무즈 해협의 입구다.

이란은 올해 2월 미국, 이스라엘과 전쟁이 발발한 이후 주요 에너지 수송로인 호르무즈 해협에 통제를 선언하고 지시 불응을 이유로 상선들을 공격해왔다.

이번 선박 피격은 미국과 이스라엘이 이번 주말(8월 1∼2일) 이란의 에너지 인프라를 겨냥한 대규모 공습을 준비 중이라는 관측이 나와 긴장이 고조된 상황에서 발생했다.

지난 6월 미국과 이란은 종전 양해각서(MOU)를 체결했지만 호르무즈 해협 통제권 등을 둘러싼 이견으로 협상이 교착됐고, 이후 양측이 공습과 보복 공격을 주고받으면서 전면전 재개 우려를 낳고 있다