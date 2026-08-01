윤 “관저 공사, 인수위 끝나고 취임 후 이뤄진 일”

대통령실 공사업체 선정 개입 의혹, 직권남용 혐의 조사

국민의힘 윤한홍 의원이 대통령실 관저 이전 공사를 둘러싼 비위 의혹과 관련해 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 1일 과천 종합특검 사무실로 출석하며 취재진의 질문을 받고 있다. [연합]
국민의힘 윤한홍 의원이 대통령실 관저 이전 공사를 둘러싼 비위 의혹과 관련해 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 1일 과천 종합특검 사무실로 출석하며 취재진의 질문을 받고 있다. [연합]

[헤럴드경제=박병국 기자]‘대통령 관저 이전’ 과정에서 부당하게 관여한 의혹을 받는 윤한홍 국민의힘 의원이 종합특검팀에 1일 출석해 혐의를 부인했다.

윤 의원은 오전 9시 30분께 특검팀 사무실에 출석해 “관저 공사는 인수위가 끝나고 (윤석열 전 대통령) 취임 후 이뤄진 일”이라며 “나와는 관련이 없다”고 말했다고 연합뉴스는 보도했다.

특검팀은 이날 오전 10시부터 윤 의원을 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 소환해 조사 중이다. 지난 3월 특검이 ‘1호 강제수사’로 윤 의원을 압수수색한 이후 처음 이뤄지는 피의자 조사다.

윤 의원은 윤석열 정부 당시 청와대 이전 태스크포스(TF) 팀장을 맡아 관저 이전을 총괄했다 종합특검팀은 2022년 4월 윤 의원이 김건희 여사와 3차례에 걸쳐 관저 후보지를 사전 답사한 뒤 대상지가 바뀐 것에 주목하고 있다.특검은 김 여사가 2022년 4월 8일 관저 후보지를 둘러보고, 같은 달 11일 외교부 장관 공관으로의 이전을 지시한 것으로 시점을 특정한 것으로 전해졌다. 특검은 윤 의원이 김오진 전 국토교통부 1차관에게 김 여사와 친분이 있는 인테리어 업체 21그램이 관저 공사를 맡을 수 있도록 하라는 취지로 지시한 것으로 의심하고 있다.

당초 대통령 관저는 육군참모총장 공관으로 이전될 예정이었다. 특검은 김 여사의 답사 이후 별다른 사유 없이 외교부 장관 공관으로 변경됐다고 보고 있다.

특검은 이 과정에서 종합건설업 면허가 없는 무자격 업체인 21그램이 관저 이전 및 증축 공사를 수의로 계약하는 특혜를 받은 것으로 보고 있다.

21그램은 김건희 여사가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원했던 업체다. 사무실 설계·시공을 맡기도 했다. 김 여사는 21그램 김 대표의 배우자와 친분이 두터운 것으로 알려져 있다.

관저 이전 관련 예산 전용 의혹과 관련해 이상민 전 행정안전부 장관과 김대기 전 대통령실 비서실장 등을 기소했다. ‘봐주기 감사 의혹’과 관련해서는 유병호 감사위원을 구속해 수사 중이다. 지난달 5월1일에는 관저 이전 의혹과 관련해 지난 12일 조달청을 압수수색하기도 했다. 특검팀은 이 전 장관 조사 이후 윤 전 대통령과 김건희 여사 등 윗선 수사에 수사력을 모을 전망이다. 지난 22일에는 김 여사를 피의자 신분으로 불렀다.


cook@heraldcorp.com