윤 “관저 공사, 인수위 끝나고 취임 후 이뤄진 일” 대통령실 공사업체 선정 개입 의혹, 직권남용 혐의 조사

[헤럴드경제=박병국 기자]‘대통령 관저 이전’ 과정에서 부당하게 관여한 의혹을 받는 윤한홍 국민의힘 의원이 종합특검팀에 1일 출석해 혐의를 부인했다.

윤 의원은 오전 9시 30분께 특검팀 사무실에 출석해 “관저 공사는 인수위가 끝나고 (윤석열 전 대통령) 취임 후 이뤄진 일”이라며 “나와는 관련이 없다”고 말했다고 연합뉴스는 보도했다.

특검팀은 이날 오전 10시부터 윤 의원을 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 소환해 조사 중이다. 지난 3월 특검이 ‘1호 강제수사’로 윤 의원을 압수수색한 이후 처음 이뤄지는 피의자 조사다.

윤 의원은 윤석열 정부 당시 청와대 이전 태스크포스(TF) 팀장을 맡아 관저 이전을 총괄했다 종합특검팀은 2022년 4월 윤 의원이 김건희 여사와 3차례에 걸쳐 관저 후보지를 사전 답사한 뒤 대상지가 바뀐 것에 주목하고 있다.특검은 김 여사가 2022년 4월 8일 관저 후보지를 둘러보고, 같은 달 11일 외교부 장관 공관으로의 이전을 지시한 것으로 시점을 특정한 것으로 전해졌다. 특검은 윤 의원이 김오진 전 국토교통부 1차관에게 김 여사와 친분이 있는 인테리어 업체 21그램이 관저 공사를 맡을 수 있도록 하라는 취지로 지시한 것으로 의심하고 있다.

당초 대통령 관저는 육군참모총장 공관으로 이전될 예정이었다. 특검은 김 여사의 답사 이후 별다른 사유 없이 외교부 장관 공관으로 변경됐다고 보고 있다.

특검은 이 과정에서 종합건설업 면허가 없는 무자격 업체인 21그램이 관저 이전 및 증축 공사를 수의로 계약하는 특혜를 받은 것으로 보고 있다.

21그램은 김건희 여사가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원했던 업체다. 사무실 설계·시공을 맡기도 했다. 김 여사는 21그램 김 대표의 배우자와 친분이 두터운 것으로 알려져 있다.

관저 이전 관련 예산 전용 의혹과 관련해 이상민 전 행정안전부 장관과 김대기 전 대통령실 비서실장 등을 기소했다. ‘봐주기 감사 의혹’과 관련해서는 유병호 감사위원을 구속해 수사 중이다. 지난달 5월1일에는 관저 이전 의혹과 관련해 지난 12일 조달청을 압수수색하기도 했다. 특검팀은 이 전 장관 조사 이후 윤 전 대통령과 김건희 여사 등 윗선 수사에 수사력을 모을 전망이다. 지난 22일에는 김 여사를 피의자 신분으로 불렀다.