보기 없이 버디 4개 중간합계 5언더파

[헤럴드경제=조용직 기자] 김시우가 PGA투어 로켓 클래식 2라운드에서 순위를 대폭 끌어올렸다.

페덱스컵 랭킹 7위 김시우는 1일(한국시간) 미국 미시간주 디트로이트의 디트로이트 골프클럽(파70)에서 열린 대회 둘째 날 보기 없이 버디 4개를 골라내 4언더파 66타를 쳤다.

중간 합계 5언더파 135타를 적어낸 김시우는 공동 32위로 올라섰다.

중간 합계 10언더파 130타를 친 3명의 공동 선두 캐머런 영, 패트릭 캔틀레이, 패트릭 피시번(이상 미국)과는 5타 차이여서 남은 라운드에서 상위권으로 치고 올라갈 여지를 남겨뒀다.

페덱스컵 랭킹 3위인 영은 61타를 쳐 1라운드 때 61타를 기록한 피터 맬너티(미국)에 이어 다시 코스레코드를 작성했다.

김시우는 1라운드 때 좋지 않았던 티샷(71.4%)과 아이언 샷(88.9%)의 정확도를 높였다. 4번 홀(파5)에서 두 번째 샷을 그린 위에 올린 뒤 2퍼트로 마무리한 김시우는 5번 홀(파3)에서 1.5ｍ짜리 퍼트로 버디를 추가했다.

파 행진을 이어가던 김시우는 12번 홀(파4)에서 3.5ｍ 버디 퍼트로 침묵을 깼고, 16번 홀(파4)에서는 3ｍ가 조금 안 되는 거리에서 버디 퍼트에 성공했다.

대회 첫날을 중위권에서 시작했던 임성재는 2라운드에서 버디 3개와 보기 2개로 한 타를 줄이는 데 그쳐 공동 48위(4언더파 136타)로 떨어졌다.