황정민 폭로女 “첫 만남때 스킨십, 고양이 사체 사진은 모욕에 응답한 것”

[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 황정민을 스토킹한 혐의로 피소된 여성 A씨가 “육체적 스킨십이 없었다”는 황정민 측의 주장에 “첫 만남때 스킨십이 있었다”고 반박했다. 그는 또 논란이 된 고양이 사체 사진에 대해서는 “공포감이나 혐오감을 주려는 의도가 아닌, 모욕적인 발언에 응답한 것”이라고 해명했다. A씨는 30일 자신의 개인 채널에 두차례 글을 올려 언론 보도 내용을 반박했다. 그는 우선 ‘육체적 스킨십이 전무했다’는 보도와 관련해 “일방 추행도 스킨십에 들어간다면 공항에서 있었다”며 “첫 만남에도 술집에서 나와 택시를 타러 가는 시장 골목 내내 스킨십이 이어졌다”고 주장했다. 그는 또 논란이 된 고양이 사체 사진에 대해서도 입장을 밝혔다. A씨는 지난해 초 황정민에게 “내 고양이의 마지막 모습”이라며 반려묘 사진과 혈흔이 묻은 휴지 사진을 보냈다. 그는 해당 사진이 16년 동안 함께한 반려묘의 안락사 직전과 직후 모습을 담은 사진이며, 황정민은 이미 반려묘의 존재를 알고 있었고