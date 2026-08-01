[헤럴드경제=함영훈 기자] 스페인 보다 더 다채로운 대한민국 화천의 토마토축제가 금요일인 31일 가수 김다현의 밝고 명랑한 무대, 불꽃놀이와 함께 개막했다.

작년 사흘에서 올해 열흘로 늘어났고, 토마토를 밟고 페이스페이팅하는 메인 공간을 포함해 6개 테마존에서 화려한 막을 올렸다.

오는 8월9일까지 이어질 이번 축제에서 ‘황금반지를 찾아라’ 이벤트에는 총 36돈의 금반지와 파지 토마토 44톤 가량이 투입된다.

체험존에서는 풍선아트와 토마토 페이스 페인팅, 119 안전체험, 산타 우체국과 양떼 목장 체험 등을 즐길 수 있다.

워터존에는 슬라이딩 수영장, 물난장 파티, 물총 놀이터 등이 마련된다.

공연존에서는 군악대를 비롯해 지역 예술인, 연예인들이 펼치는 공연이 열린다.

이벤트존에서는 축제의 백미인 ‘황금반지를 찾아라’, 공영방송 실시간 방송판매, 레크리에이션 등이 쉴 새 없이 이어진다.

마켓홍보존에는 화천산 농특산물 판매장과 ㈜오뚜기 홍보관, 푸드코너 등이 차려지며, 밀리터리존에서는 대형 군장비 전시와 사격체험 프로그램이 운영된다.

강원특별자치도, 화천군 안전 분야 공무원들이 이곳에 총출동해 막후에서 땀을 흘리고 있다.