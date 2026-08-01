허민 국가유산청장, 위원회 성과 공유 3천여 명 참가, 역대 최대 규모 회의 유네스코 센터 결단에 사도광산 권고 ‘부산선언’ 채택, 한국 주도 6C 체계 여수 등 포함, ‘한국 갯벌’ 2단계 등재 13만 명 방문, 대한민국관 흥행 성공

[헤럴드경제=김명상 기자] “사도광산 권고안 채택을 회의 직전까지 계속 요구했지만 사실 통과될지 확신은 못했어요. 채택된 것은 당초 기대를 뛰어넘는 대단한 성과입니다.”

허민 국가유산청장은 지난달 29일 부산에서 폐막한 제48차 유네스코 세계유산위원회 기간 중 취재진과 가진 간담회에서 회의 성과를 공유하며 “이번 위원회는 대한민국 국가유산의 가치와 기술, 문화를 세계에 각인시킨 중요한 계기가 됐다”고 설명했다. 허 청장은 사도광산 권고안 통과와 ‘부산 선언’ 채택 등을 주요 성과로 거론했다. 특히 한국이 주최국으로서 다자 협력 체계를 주도하며 ‘유산 외교’ 역량을 입증했다는 평가도 내렸다.

사도광산 권고안 채택…일본 압박 발판

허민 청장은 이번 세계유산위원회에서 가장 주목받은 성과 중 하나로 일본 사도광산에 대한 유네스코 측의 권고안 채택을 꼽았다. 지난달 23일 세계유산위원회는 사도광산의 ‘전체 역사’를 현장에서 포괄적으로 다루고, 해석 및 전시 전략과 시설을 개선하기 위해 당사국들과 긴밀히 협력할 것을 권고했다. 이는 조선인 강제 노동의 역사를 분명하게 밝혀야 한다는 국제사회의 뜻으로 해석된다.

허 청장은 해당 권고문이 나온 일등 공신으로 유네스코 세계유산센터의 결단이 있었다고 밝혔다. 국가 간 갈등 사안에서 중립을 이유로 개입을 피하던 관행과 달리, 센터가 적극 대응에 나섰다는 설명이다.

허 청장은 “정부 부처의 공조와 더불어 세계유산센터가 유네스코 사무총장과 직접 소통하는 등 다각적으로 힘과 용기를 준 것이 이번 권고안을 관철시킨 주요 배경이 됐다”고 말했다.

특히 라자르 엘룬두 아소모 세계유산센터장은 사도광산 문제에 많은 관심과 노력을 기울였다.

아소모 센터장은 지난달 24일 가진 한국 언론과의 인터뷰에서 “이번 결정은 모든 위원국의 합의를 통해 채택된 것”이라며 “각국의 이해와 기대가 반영된 ‘컨센서스’라는 점이 핵심”이라고 밝혔다.

이번 결정에 따라 일본 정부는 후속 조치 이행 상황 보고서를 2027년 12월 1일까지 세계유산센터에 다시 제출해야 하며, 위원회는 이를 토대로 2028년 열리는 제50차 회의에서 일본의 이행 사항 전반을 재검토하게 된다.

허 청장은 “이번 권고안은 일본의 이행 여부를 국제사회가 지속적으로 점검하고 압박할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다”고 설명했다.

‘부산선언’으로 ‘6C 체계’ 협력 주도

허 청장은 대한민국이 주도한 ‘세계유산에 관한 부산 선언’ 채택 역시 이번 위원회의 핵심 성과로 꼽았다. 유네스코는 기존에 신뢰성, 보존, 역량 강화, 소통, 공동체 등 ‘5C’ 전략을 유지해 왔으나, 한국은 여기에 ‘협력(Collaboration)’을 추가한 ‘6C’ 체계를 제안했다.

이 제안은 본회의에서 회원국들의 지지를 얻어 지난달 20일 컨센서스로 채택됐다. 국제회의에서 전략 체계의 변경은 장기간 논의가 필요한 사안임에도, 기후위기와 분쟁 등 글로벌 환경 변화에 대응해야 한다는 시의성이 회원국들의 공감을 이끌어낸 것으로 평가된다.

허 청장은 “전쟁과 기후변화로 세계유산이 심각하게 훼손되는 오늘날, 단일 국가의 역량만으로는 복구가 어렵다”며 “AI와 디지털 데이터베이스 등 한국의 기술을 결합한 다자 협력 모델의 필요성을 강조했고, 이것이 선언 채택으로 이어졌다”고 설명했다.

정부는 선언문 채택에 그치지 않고 이를 유네스코의 최종 공식 결정으로 정착시키기 위한 후속 조치에도 나선다. 나아가 한국의 위상도 격상시킨다는 것이 목표다.

허 청장은 “매년 전 세계 유산 전문가와 관계자들을 한국으로 초청해 ‘(가칭)부산 세계유산 포럼’을 정례 개최하기로 유네스코 및 지자체와 합의를 마친 상태”라며 “포럼을 통해 한국이 글로벌 유산 정책 수립의 중심지로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

역대 최대 규모 회의…‘한국의 갯벌’ 2단계 등재

11일간 이어진 이번 위원회는 규모와 내실 면에서도 역대 최고 수준을 기록했다. 이번 회의에서는 총 33건의 유산을 심사해 신규 등재 25건을 포함한 총 28건의 등재가 승인되면서 유네스코 세계유산은 총 173개국 1273건으로 늘어났다.

회의에는 국가 대표단을 비롯해 미디어, NGO, 자문기구 등을 포함해 전 세계 160여 개국에서 총 3140명이 찾아와 성황을 이뤘다. 특히 세계유산위원회 역사상 최초로 현직 해외 대통령(코모로의 아잘리 아수마니 대통령)이 직접 참석했으며, 이재명 대통령과 각국 총리, 장관급 정부 대표단이 대거 방한해 정상급 유산 외교의 장이 펼쳐졌다.

지난달 25일에는 ‘한국의 갯벌’ 2단계 유네스코 세계유산 등재도 이뤄졌다. 이로 인해 기존에 세계유산으로 등재됐던 지역의 넓이가 22% 확장됐다. 이번 결정은 2021년 세계유산으로 등재된 ‘한국의 갯벌’에 ▷여수갯벌 ▷고흥갯벌 ▷무안갯벌 ▷서산갯벌을 추가한 것이다. 이에 ‘한국의 갯벌’은 총 6개 구성요소(보성-순천-여수-고흥, 신안-무안 탄도만, 무안 함해만, 고창, 서천, 서산)로 구성된 넓은 연속유산으로 재편됐다. 본회의 현장에서 허 청장은 한복을 차려 입고 관계자들과 참석해 최종 등재 결과를 함께 지켜보며 기뻐했다.

허민 국가유산청장은 “우리 갯벌의 생물다양성 보전 가치와 유산의 완전성을 한층 강화한 매우 뜻깊은 성과”라며 “갯벌이 한국만의 유산이 아니라 모든 인류의 유산임을 기억하며 탁월한 보편적 가치의 보존을 위해 지역사회 주민들과 함께 노력하겠다”고 말했다.

대한민국관 흥행 성공…‘유산 강국 위상 강화

국가유산청 등 35개 기관이 협력해 운영한 ‘대한민국관(K-Heritage House)’역시 대표적인 현장 성과로 꼽혔다. 개관 초기부터 하루 약 1만 명이 방문했으며, 폐막일까지 누적 관람객 13만 명을 돌파했다. 대한민국 국민 모두의 축제가 되기 바란다는 취지로 조성된 것이 현실이 된 것이다. 또한 전통문화와 국가유산을 모티브로 한 상품을 선보인 ‘K-헤리티지 팝업스토어’도 약 2억8275만 원의 매출을 기록하며 높은 관심을 입증했다.

허 청장은 “대한민국관에 예상보다 많은 방문객이 몰려 소방과 경찰에 안전 관리를 특별히 부탁했을 정도로 호응이 컸다”며 “이번 회의는 콘텐츠 수준과 운영 인프라 측면에서 차기 개최국이 부담을 느낄 정도의 모범 사례가 됐다”이라고 평가했다.

이번 부산 회의는 한국이 세계유산 보유국을 넘어 국제 규범과 논의를 주도하는 ‘유산 강국’으로 자리매김했음을 보여줬다는 평가다. 국가유산청은 부산선언의 제도화, 포럼 정례화, 세계유산 기금 확대 등을 통해 글로벌 리더십을 지속 강화해 나갈 방침이다.

허 청장은 “다양한 도전 속에서도 국제사회는 연대와 협력을 통해 세계유산을 보호해야 한다”며 “대한민국은 앞으로도 국제사회와 함께 세계유산의 보존과 지속 가능한 활용을 위해 적극적으로 협력해 나가겠다”고 강조했다.