삼성전자 26.81%·SK하이닉스 상한가 마감 3거래일 급락분 하루 만에 대부분 회복 성공 외국인·기관 6조원대 순매수에 수급 집중 AI 투자 기대 되살아 반도체주 매수세 확산 시총 615조원 늘며 코스피 상승세 견인

[헤럴드경제=홍태화 기자] 인공지능(AI) 투자 확대 기대가 되살아나면서 국내 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스가 31일 역대 최고 수준의 상승률을 기록했다. 특히 시가총액 2위인 SK하이닉스는 2009년 이후 약 17년 만에 처음으로 상한가로 마감했다.

마이크로소프트와 아마존 등 미국 하이퍼스케일러의 호실적을 계기로 투자심리가 급반등한 가운데 외국인과 기관의 대규모 매수세가 몰리며 두 종목은 최근 3거래일간의 급락분을 대부분 만회했고, 코스피 시가총액도 하루 만에 큰 폭으로 불어났다.

이날 유가증권시장에서 삼성전자는 26.81% 오른 26만2500원, SK하이닉스는 상한가인 29.95%까지 올라 171만8000원에 거래를 마쳤다. 모두 역대 최고 하루 상승률이다. SK하이닉스는 가격 상승 제한폭이 15%에서 30%로 변경된 2015년 6월 이후 기준으로도 첫 상한가 기록이다.

이로써 두 종목은 지난 3거래일 하락분(삼성전자 -19.34%, SK하이닉스 -29.9%)을 이날 사실상 회복했다. 하이닉스는 94.6%를 회복했고, 삼성전자는 3일간 하락분을 완전히 회복했다.

삼성전자와 SK하이닉스 시총은 전날 대비 각각 무려 327조원, 288조원 늘었다. 이에 삼성전자 시총은 1530조원을 돌파하며 다시 시총 1조달러 클럽에 진입해 전 세계 12위로 올라섰고, SK하이닉스(1255조원)도 18위로 올랐다.

외국인과 기관 순매수 1, 2위 모두 두 종목이 차지했다. 외국인은 SK하이닉스와 삼성전자를 3조6060억원, 2조1168억원씩 총 5조7000억원 넘게 순매수했다. 기관은 삼성전자를 9318억원, SK하이닉스를 5446억원 사들였다.

두 종목의 코스피 내 시총 비중도 전날 46%에서 51%로 다시 커졌고, 코스피 시총도 하루 만에 18% 증가했다.

간밤 마이크로소프트와 아마존 등 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영사)의 호실적이 확인되자 인공지능(AI) 투자에 대한 우려가 확신으로 돌아서며 투심에 불이 붙은 모습이다.

미국 상장 30개 주요 반도체 종목으로 구성된 필라델피아 반도체지수는 이날 8.19% 급등했다. 특히 마이크론은 18.36%, 샌디스크와 AMD는 각각 25.99%, 13.00%), 인텔은 11.30% 올랐다.

또 최근 큰 폭 하락에 따른 매수세도 유입된 것으로 보인다. 이에 두 종목 모두 25% 안팎 상승률로 출발하면서 개장 직후 2분간 단일가 매매로 전환하는 정적 변동성완화장치(VI)가 발동되기도 했다.

특히 SK하이닉스는 전날 최태원 SK그룹 회장의 보통주 3620주 장내 매수 사실 공시와 간밤 뉴욕증시에서 미국주식예탁증서(ADR) 17.52% 급등 소식에 더욱 탄력받은 것으로 보인다.

최 회장의 주당 취득단가는 가중평균 된 결과인 135만3677원으로 공시돼 약 49억원어치를 보유한 것으로 나타났는데, 이날 SK하이닉스 주가 폭등으로 전날 매수분만 하루 약 13억원의 평가익을 낸 것으로 추산됐다.