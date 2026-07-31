서울경제진흥원‧혁신기업 3사와 업무협약 체결…8월 현장실증 착수 ESG 개방형 테스트베드 통해 AI‧자율주행 등 스마트 안전관리 기술 3종 실증

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울에너지공사가 AI·자율주행과 환경기술을 에너지 인프라에 접목해 운영·관리 혁신에 나선다.

ESG 개방형 테스트베드 사업을 통해 자율주행 기반 열수송관 점검, AI 이상징후 탐지, 유해가스 저감 등 3개 기술의 현장 실증을 추진한다. 이를 통해 에너지 인프라의 스마트·친환경 운영 기반을 마련하고, 민간 혁신기술의 공공 현장 적용과 사업화를 촉진한다는 계획이다.

서울에너지공사(사장 황보연)는 서울경제진흥원(대표 김현우, 이하 SBA) 및 에너지·환경 분야 혁신기업 3개사와 ‘2026년 ESG 개방형 테스트베드 사업’ 3자 협약을 7월 중 체결, 오는 8월부터 현장 실증에 본격 착수한다고 밝혔다.

올해로 2회째를 맞은 ESG 개방형 테스트베드 사업은 公社가 운영하는 도심 속 에너지 인프라에서 기술 성능과 현장 적용성을 검증할 수 있도록 실증 환경을 제공하고 사업화 기반 마련을 지원하는 사업이다. 에너지·환경 분야는 설비의 안정적 운영과 각종 규제 준수로 외부 개방이 제한적인 만큼, 기업에 실제 환경에서 신기술을 검증하고 실증데이터를 확보할 기회를 제공한다는 데 의미가 크다.

公社는 지난 5월 공개모집과 6월 선정평가를 거쳐 에스더블유엠, 다온에이치앤에스, 에어윙 등 3개사를 실증기업으로 선정했다.

실증 대상 기술은 ▷자율주행 기반 열수송관 스마트 안전점검 ▷열수송관 이상징후 모니터링 AI 솔루션 ▷유해가스 저감 스마트 환경관리 솔루션 등 총 3개다.

자율주행 기반 열수송관 스마트 안전점검

에스더블유엠은 자율주행 차량이 열수송관이 묻힌 도로를 따라 주행하며 주변 영상과 위치정보를 자동으로 수집하는 기술을 실증한다. 수집한 정보를 열수송관 위치와 연계해 점검에 활용할 수 있는지 확인하고, 향후 스마트 점검체계 도입 기반을 마련할 계획이다.

WM.ai(㈜에스더블유엠)​: 2005년 설립된 자율주행 모빌리티 전문기업으로, 인공지능(AI) 기반 자율주행 소프트웨어와 차량 데이터 수집·분석 기술을 개발·운영하고 있다. 서울 강남 일대에서 로보택시 유상운송 서비스를 운영하며 실도로 기반의 자율주행 기술과 운영 역량을 축적하고 있으며, 글로벌 기업과의 협력을 통해 차세대 자율주행 컴퓨팅 플랫폼 개발도 추진하고 있다.

열수송관 이상징후 모니터링 AI 솔루션

다온에이치앤에스는 강서구·구로구·양천구 일대 열수송관 구간에서 점검차량이 촬영한 열화상 영상을 AI로 분석해 이상이 의심되는 곳을 자동으로 찾는 기술을 실증한다. 탐지 결과를 위치정보와 자동 연계해 열수송관 매설 정보와 보수 이력 등을 구조화하여 위험구간과 점검 우선순위를 분석할 수 있는 데이터 기반 관리체계를 구축한다.

다온에이치앤에스: 2020년 설립된 AI기반 운영지능화(Operational Intelligence) 전문기업으로, AI시티를 위한 안전·에너지·도시 인프라 분야의 데이터 기반 운영 의사결정 지원 솔루션 서비스를 제공하고 있다.

유해가스 저감 스마트 환경관리 솔루션

에어윙은 서부지사 작업공간에서 발생할 수 있는 유해가스(총휘발성 유기화합물, TVOCs)·악취·초미세먼지(PM2.5)를 실시간으로 측정하고 공기정화 장치로 줄이는 기술을 실증한다. 반도체 공정과 광촉매 원리를 응용한 저감 모듈 및 7단계 공기정화 프로세스를 적용해 단순 필터 방식보다 적극적으로 유해물질을 분해·저감한다. 실증 전후의 공기 상태를 비교해 유해물질 저감 효과와 작업환경 개선 가능성을 확인할 계획이다.

에어윙㈜: 2026년 출범한 공기환경 관리 전문기업으로, 기상·환경 데이터와 공기정화 기술을 결합한 유해가스·악취·미세먼지 저감 솔루션을 개발하고 있다.

실증은 2026년 8월부터 12월까지 약 5개월간 진행한다. 公社는 실증장소와 현장 운영 여건을 제공하고, SBA와 함께 기업의 원활한 실증을 지원한다. 실증 성공기업에는 公社 명의의 실증확인서를 발급하고, 기술 특성에 따라 공인 연구·검증기관의 성능 검증과 인증도 연계할 계획이다

황보연 서울에너지공사 사장은 “이번 실증은 자율주행과 AI 등 혁신기술을 公社의 에너지 인프라에 적용해 운영·관리 방식의 혁신 가능성을 검증하는 과정”이라며“기업에는 기술 신뢰성과 공공분야 실증 레퍼런스를, 公社에는 데이터 기반의 스마트 관리체계를 마련하는 계기가 되도록 실증 전 과정을 면밀히 지원하겠다”고 말했다.

公社는 실증 초기부터 공인 연구·검증기관이 참여하는 검증체계를 단계적으로 구축하고, 에너지·환경·기계·전기·사업전략 분야 전문가 컨설팅을 연계해 혁신기술의 완성도와 시장 진출 가능성을 높일 계획이다.