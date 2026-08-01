비공개 정보 접근 시도 국내 IP 39개 확인 8월 중순까지 ‘공공 정보시스템’ 수준 보안 절차 구축 2기 출범 이달 강행할 듯 “추경 예산 소진해야”

[헤럴드경제=부애리 기자] 이재명 대통령이 공개적으로 성과를 칭찬했던 ‘모두의 창업’ 프로젝트에서 플랫폼 설계상 보안 허점이 드러났다. 웹 페이지를 돌아다니며 정보를 수집하는 ‘웹 크롤링’으로 비공개 정보와 암호키까지 유출된 것으로 조사됐다. 정부가 진행한 대형 프로젝트임에도 불구하고 보안이 상당히 허술했다는 지적이 나온다.

노용석 중기부 제1차관은 지난달 31일 정부서울청사에서 브리핑을 열고 국가정보원과 함께 실시한 ‘모두의 창업 플랫폼’ 정보 유출 조사 결과와 후속 조치 계획을 발표했다. 노 차관은 “일부 응용프로그램 인터페이스(API) 내 비공개 정보가 포함돼 있었으며, 웹 크롤링 등을 통해 API 수집 시 해당 정보가 유출됐다”고 밝혔다. 노 차관은 “해당 비공개 정보는 암호화돼 있었지만 암호키도 함께 유출됐다”라고 말했다.

이번에 개인정보 유출 대상은 1차 합격자 5000명이다. 중기부에 따르면 유출된 정보는 ▷이메일 주소 ▷심사평 ▷200자 이내 창업 아이디어 요약본이다. 비공개 정보 접근을 시도한 인터넷 프로토콜 주소(IP)는 국내 IP 39개로 확인됐다. 세부 IP 내역, AI 설루션 업체 연관성 등은 경찰청에서 수사를 진행하고 있다.

피해 상황과 관련해서 노 차관은 “피해신고센터에는 지난달 18일 이후 총 87건의 신고가 접수됐다”고 설명했다. 아이디어 도용 의혹이 제기된 2건은 중기부 자체 조사 결과 모두 문제가 없는 것으로 확인됐다. 아울러 노 차관은 지난 1일 아이디어 보호조치 신청 개시 후 ‘영업비밀 원본증명’ , ‘아이디어 임치’ 등 총 1000명의 아이디어 보호를 지원했다고 덧붙였다.

체면 구긴 ‘중기부’ 보안체계 전면 개편

‘모두의 창업’은 국민 누구나 창업에 도전할 수 있도록 정부와 민간이 함께 설계한 대국민 창업 프로젝트다. 아이디어 검증부터 사업화, 투자 연계까지 전 과정을 지원하는 사업으로 총 6만2944명이 지원하면서 정부 부처 공모전 가운데 역대 최대 규모의 참여 인원을 기록했다. 관련 예산도 628억원이 활용됐다. 하지만 지난달 18일 개인정보 유출 사건이 발생하면서 업계가 발칵 뒤집혔다. 당시 장관이던 한성숙 국무총리도 공식으로 사과하고, 중기부는 경찰 수사를 의뢰했다.

특히 ‘모두의 창업’은 이재명 대통령이 공개적으로 성과를 칭찬했고, 프로젝트 출범 당시 중기부 장관이었던 한성숙 국무총리가 총리로 발탁되는 데도 한 몫했다. 중기부도 정부 부처 공모전 가운데 역대 최대 규모의 인원이 몰렸다고 홍보하며 분위기를 끌어올렸다. ‘모두의 창업’ 태스크포스(TF)에 3700만원의 포상금도 수여했다. 하지만 대대적으로 내세우던 프로젝트에서 개인정보 유출 사고가 발생하면서 중기부도 체면을 구겼다.

중기부는 수습에 총력을 기울이고 있다. 노 차관은 사고 이후 플랫폼 전반의 보안 체계를 전면 개편했다고 강조했다. 우선 플랫폼 API를 점검해 포함 정보를 최소화하고 불필요한 기능을 삭제해 비공개 정보가 전송되지 않도록 개편했다. 데이터베이스 보호를 위한 신규 암호화 설루션도 도입해 개인정보 암호화 체계를 강화했다. 또 API에 대한 모든 접근을 시스템 로그로 기록하고 웹 크롤링 시도를 탐지·차단하는 기능도 고도화했다.

개인정보 관리 체계도 개선했다. 기존에는 일반회원과 프로젝트 신청자 모두 회원 탈퇴 후 개인정보를 5년간 보관했지만, 앞으로는 일반회원 개인정보는 회원 탈퇴 즉시 파기하고 프로젝트 신청자는 신청일 기준으로 5년간 보관하는 방식으로 기준을 변경한다.

창업 아이디어 신청서도 개인정보 관리 범위에 포함해 개인정보에 준하는 중요 정보로 관리하기로 했다. 개인정보 등 민감정보에 대한 접근 권한 역시 재설계해 허가된 최소 인원만 열람할 수 있도록 했다.

노 차관은 “앞으로 공공 정보시스템 수준의 보안 절차를 구축하겠다”라고 밝혔다. 중기부는 관계 부처와 협의를 거쳐 오는 8월 중순까지 공공 정보시스템 수준의 보안·행정 절차를 모두 이행할 계획이다. 아울러 중기부는 플랫폼 정비를 마무리 후 ‘모두의 창업’ 2기 모집도 시작 여부를 결정한다는 계획이다.

플랫폼 정비 후 ‘모두의 창업’ 2기 출범

1기 인원의 2배 수준인 1만명을 모집할 계획인 ‘모두의 창업’ 2기 출범은 8월 중순 진행될 전망이다. 중기부는 플랫폼 보안 정비 등의 절차가 마무리되는 대로 빠른 시일 내 진행한다는 방침이다. 중기부는 특히 모두의 창업 2기 출범을 기다리는 국민의 요구가 상당하다고 설명했다.

노 차관은 “2기는 추가경정예산을 통해 진행하는 프로젝트”라면서 “추경 예산은 보통 회계연도 내에 써야 하고, (창업) 현장의 프로젝트 수요와 기대가 높다”라고 설명했다. 모두의 창업 2기 사업에는 약 2000억원으로 책정됐다.

아울러 노 차관은 “‘모두의 창업 플랫폼’을 국민분들께서 다시 신뢰할 수 있는 창업 도전의 통합 창구로 만들어 갈 것”이라고 덧붙였다.