[헤럴드경제=도현정 기자] 일본 중앙은행인 일본은행이 31일 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현행 ‘1% 정도’로 동결했다.

니혼게이자이신문(닛케이) 등 현지 언론에 따르면 일본은행은 전날부터 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 정책위원 다수의 찬성으로 기준금리를 동결하기로 결정했다.

우에다 가즈오 총재를 포함한 정책위원 9명 가운데 동결에 반대한 위원은 다카타 하지메 심의위원 1명뿐이었다. 그는 기준금리를 0.25%포인트 올리자는 의견을 낸 것으로 전해졌다.

일본은행은 지난달 회의에서는 중동 정세 불안과 물가 상승 압박에 기준금리를 ‘0.75% 정도’에서 ‘1% 정도’로 0.25%포인트 올렸다. 이에 따라 일본 기준금리는 1995년 9월 이후 31년 만에 최고치로 뛰었고, 이달에도 이를 계속 유지하게 됐다.

금리동결은 이미 시장에서 기정사실로 받아들였던 내용이다. 교도통신은 앞서 일본은행 내에 중동 정세 불안이 일본 경제에 미치는 타격이 지난 4월 예상보다는 작아졌고, 인공지능(AI) 관련 수요가 경제를 강하게 밀어 올릴 것이는 의견이 힘을 얻고 있다고 보도한 바 있다.

다만, 일본은행은 미국과 이란이 지난달 종전 협상을 진행하다 이달 들어 다시 무력을 동원한 공방에 접어들었다는 점을 주시하고 있다. 지난 28일 구마모토현에서 일어난 강진의 여파도 면밀히 주시하고 있다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 연내에 기준금리를 인상한다는 전망이 강해지면서, 미국과 일본의 금리 차가 좁혀지지 않을 것이라는 예상에 엔화 매도 압박이 커지는 점도 일본은행이 금리 정책을 고려하는데 주요한 요인이 될 것으로 보인다.

한편, 일본은행은 이날 발표한 ‘경제·물가 정세 전망 보고서’에서 2026회계연도 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 지난 4월에 내놨던 전망치 0.5%보다 0.1%포인트 올린 0.6%로 상향 조정했다. 오는 2027년도 GDP 성장률 전망치도 기존 전망보다 0.1%포인트 올린 0.8%로 상향했다. 신선식품을 제외한 2026년도 물가 상승률은 지난 4월 전망치보다 0.3%포인트 낮춘 2.5%로 조정했다. 2027년도 물가 상승률은 2.4%로 0.1%포인트 높였다.

일본은행은 보고서에서 기조적인 물가 상승률이 물가 안정 목표로 정한 2%를 넘어설 위험이 있다고 경고했다.