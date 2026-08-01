식품·굿즈 등 ‘더 서울마이소울 라운지’ 국제정원박람회 열리는 중앙잔디광장서 박람회 종료일인 10월 27일까지 운영

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울시는 10월 27일까지 서울국제정원박람회가 열리는 서울숲 중앙잔디광장에 서울 브랜드 체험공간 ‘더 서울마이소울(The Seoul My Soul) 라운지’를 운영 중이라고 1일 밝혔다.

이곳은 서울국제정원박람회를 찾는 국내·외 관광객이 서울 브랜드를 자연스럽게 체험할 수 있도록 기존 서울마이소울 홍보관을 복합 브랜드 경험 공간으로 확대한 것이다.

이곳에서는 ‘서울빵’ ‘서울 건강간편식’ ‘서울간식 라이스칩’ 등 서울시와 민간이 함께 만든 브랜드 상품을 한자리에서 만날 수 있다. 굿즈를 한곳에서 경험할 수 있는 복합 라이프스타일 공간이라고 시는 전했다.

라운지는 서울국제정원박람회 콘셉트를 반영한 ‘서울굿즈 정원’, 서울브랜드 협업 식품을 맛볼 수 있는 ‘서울미식존’, 민관 협업 브랜드를 소개하는 ‘서울브랜드존’, 서울마이소울과 해치&소울프렌즈 굿즈를 판매하는 ‘서울굿즈존’ 등 4개 공간으로 운영한다. 더 마이소울 라운지는 오전 10시30분부터 오후 9시까지 운영한다.

행사 기간 일정 금액 이상 구매 고객을 대상으로 가챠(뽑기) 이벤트를 진행하고, 해치 탈인형과 포토타임 등 참여형 프로그램도 마련한다.

김형래 서울시 홍보기획관은 “서울국제정원박람회를 찾는 국내외 관광객이 서울의 매력을 자연스럽게 체험하고 기억할 수 있는 브랜드 플랫폼으로 운영하겠다”고 말했다.