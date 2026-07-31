상반기 밀크티 매출 111% 신장

[헤럴드경제=강승연 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 고객 소비 데이터를 분석해 RTD(Ready To-Drink) 컵음료 신상품 ‘유어스로얄밀크티’를 출시했다고 31일 밝혔다. RTD 컵음료 투명 컵 제품으로는 처음으로 내는 PB 밀크티 상품이다.

GS25는 올해 상반기 밀크티 상품군 매출이 전년 동기 대비 111% 증가했다는 데이터를 통해 고객 수요를 확인했다. 그간 RTD 컵음료는 커피와 과일음료 중심으로 상품 구성이 집중돼 있어, 커피 대체 음료에 대한 고객 수요를 충분히 충족하지 못하고 있었다.

‘유어스로얄밀크티’는 우유와 홍차 분말을 최적의 비율로 배합해 부드럽고 달콤한 풍미를 구현했다. 패키지는 투명 컵을 적용해 음료의 색감을 직관적으로 확인할 수 있다.

엄유현 GS리테일 음용식품팀 MD는 “앞으로도 고객이 원하는 상품을 가장 빠르게 선보일 수 있도록 데이터 기반 상품 개발을 지속 확대해 차별화된 먹거리 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.