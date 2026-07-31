닛케이 “日당국은 엔 매입, 美는 레이트 체크” 한국도 당국 개입에 환율 급락 후 소폭 상승

미국과 이란의 전쟁으로 인한 ‘물류 병목’ 우려가 호르무즈 해협과 바브엘만데브 해협(홍해)에 이어 수에즈 운하까지 번지고 있다. 이집트 해역에서 가스운반선 2척이 드론 공격을 받으면서 중동 에너지 수송의 마지막 안전 통로로 여겨졌던 수에즈 운하와 수메드(SUMED) 송유관까지 위협받을 수 있다는 우려가 커지고 있다.

이집트 정부는 29일(현지시간) 지중해 다미에타 항구에서 발생한 액화천연가스(LNG) 관련 선박 화재가 드론 공격에 의한 것이라고 30일 공식 발표했다. 후티 반군은 이번 공격의 배후가 본인들이 아니라고 발표했고, 이란의 아바스 아라그치 외무장관은 이스라엘을 배후로 지목하는 듯한 발언을 했다.

로이터 통신은 아직 수에즈 운하를 직접 겨냥한 위협이 확인되지 않았지만, 시장은 이번 공격을 단순한 개별 사건이 아니라 홍해를 거쳐 지중해로 이어지는 에너지 수송망 전반에 대한 경고 신호로 받아들이고 있다고 보도했다. 이미 이란과 후티 반군의 공격으로 호르무즈 해협과 바브엘만데브 해협의 통항이 차질을 빚는 상황에서 수에즈 운하까지 위험에 노출될 경우 글로벌 원유 공급망은 또 한 번 충격을 받을 수 있다.

수에즈 운하와 수메드 송유관은 이란 전쟁 발발 이후 사우디 원유의 핵심 수출 통로가 됐다. 전쟁 이전 전 세계 원유와 액화천연가스(LNG) 공급량의 약 20%가 통과했던 호르무즈 해협은 유조선 운항이 크게 줄었고, 사우디는 동부 유전에서 생산한 원유를 홍해 연안 얀부항으로 돌려, 바브엘만데브 해협을 지나는 항로 이용을 늘렸다.

그러나 후티 반군이 20일 사우디에 대한 해상 봉쇄를 선언하며 바브엘만데브 해협을 통한 사우디 원유 수출을 막겠다고 위협하자 이 항로 이용도 급감했다. 이후 사우디는 원유를 실은 선박을 홍해를 따라 북쪽으로 보낸 뒤, 수에즈 운하와 수메드 송유관을 이용해 수출하는 방안을 빠르게 늘렸다.

시장조사업체 케이플러에 따르면 수메드 송유관을 통한 원유 선적량은 4월 1952만배럴에서 7월 2879만배럴로 약 47% 증가했다. 선박 위치정보업체 마린트래픽 집계에서도 수에즈 운하 북단 포트사이드 인근 대기 선박은 이번 주 초 약 20척에서 30척 안팎으로 늘었다.

에너지 분석업체 보텍사의 조지 모리스 애널리스트는 “홍해에서 원유를 실은 뒤 북쪽으로 향하는 유조선이 뚜렷하게 증가하고 있다”며 후티의 위협이 항로 변경을 촉진하고 있다고 설명했다. 리서치사인 MST 마키 에너지리서치의 사울 카보닉 총괄은 “홍해를 거쳐 지중해로 이어지는 항로마저 위험해질 경우 현재 호르무즈 해협을 우회하는 하루 최대 500만배럴 규모의 원유 공급이 위협받을 수 있다”고 경고했다.

전문가들은 이번 공격이 당장 수에즈 운하의 통항 차질로 이어질 가능성은 제한적으로 보고 있다. 오히려 이날 국제유가는 사우디아라비아가 홍해 항로 보호를 위한 다국적 해상 방위 연합 창설 계획을 발표하면서 상승폭을 반납하고 하락 마감했다.

사우디는 이날 홍해에서 국제 선박과 에너지 수송로를 보호하기 위해 14개국이 참여하는 ‘다국적 해상 방위 연합’을 추진한다고 밝혔다. 연합에는 사우디를 비롯해 쿠웨이트, 카타르, 바레인 등 걸프협력회의(GCC) 회원국과 파키스탄, 튀르키예, 이집트, 요르단 등이 참여할 예정이다. 사우디 국방부는 “연합은 순수한 방어 목적이며 합동 군사작전과 정보 공유를 통해 해상 안보를 강화하기 위한 것”이라고 설명했다.

홍해 안전 운항을 위해 다국적군이 나선다는 소식에 국제유가는 안정세를 되찾았다. 이날 ICE선물거래소에서 브렌트유 9월물은 전장보다 1.4% 내린 배럴당 86.88달러에, 뉴욕상업거래소에서 WTI 9월물은 1.0% 하락한 배럴당 83.59달러에 거래를 마쳤다. 다만 시장에서는 운하 인근 공격이 반복될 경우 전쟁 위험 보험료 상승과 선사들의 운항 기피 현상이 심화할 수 있다고 우려한다. 호르무즈 해협과 바브엘만데브 해협에 이어 수에즈 운하까지 흔들릴 경우 중동 에너지 공급망의 마지막 우회로마저 불안해질 수 있다는 분석이다. 서지연 기자일본과 미국 정부가 엔화 약세를 막기 위해 외환시장에 동시에 개입했다는 보도가 나왔다. 양국 정부가 동시에 시장에 관여한 것은 이례적이라는 평가가 나온다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 지난 30일 뉴욕 외환시장에서 달러당 엔화 환율이 급락(엔화 가치 상승)해 장 중 한때 달러당 157.80엔 수준까지 내려간 원인이 일본 정부와 일본은행의 엔 매입·달러 매도에 있다고 31일 보도했다.

엔화 환율은 30일 오후 10시30분 이후부터 달러당 162.80엔 수준에서 약 50분 만에 2% 넘게 하락했다. 이후 엔/달러 환율은 31일 오전 6시 기준 159.54엔 수준으로 다시 상승했다.

닛케이는 일본 정부가 엔 매입·달러 매도에 나선 것과 동시에 미국은 시장 개입 전 단계인 ‘레이트 체크(rate check)’를 했다고 전했다. 레이트 체크는 당국이 외환시장 개입 전에 주요 은행 등을 상대로 외환 거래 상황 등을 문의하는 것을 뜻한다. 시장에서는 통상 레이트 체크를 실제 외환시장 개입의 전조로 받아들인다.

닛케이는 “미국 재무부 지시로 뉴욕 연방준비은행(연은)이 레이트 체크를 여러 은행에 요청한 것으로 파악됐다”며 “미일 당국이 동시에 시장에 관여한 것은 이례적”이라고 해설했다. 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 지난 29일 금리 동결 이후 달러화가 약세를 보이는 흐름을 활용해 미·일 재정당국이 외환시장 개입 효과를 극대화할 수 있는 시점을 선택한 것으로 보인다고도 분석했다.

미 당국이 엔화에 대한 레이트 체크를 한 것은 올해만 두 번째다. 지난 1월 스콧 베선트 미 재무장관의 주도로 엔화에 대한 미 당국의 레이트 체크가 이뤄진 바 있다.

닛케이는 베선트 장관이 당시 총선 전 정치 공백으로 인한 일본 금융시장의 불안이 미국과 유럽의 금리 상승 등으로 파급될 것을 경계해 레이트 체크를 했다고 전했다.

한편, 원/달러 환율은 한국과 일본 외환당국의 공조성 시장 개입으로 간밤 1410원대 후반까지 급락했다가 31일 현재 1430원대로 낙폭을 일부 되돌리고 있다.

서울외환시장에서 원/달러 환율은 이날 오전 10시 10분 현재 전 거래일 서울장 종가(1437.40원) 대비 1.85원 내린 1435.55원에 거래되고 있다. 앞서 원/달러 환율은 엔화 강세 영향으로 이날 오전 6시 뉴욕장에서 1418.00원에 거래를 마쳤다. 이는 지난해 10월 20일 이후 가장 낮은 수준이다. 전날 밤 일본 정부의 대규모 엔화 매수·달러 매도 개입과 한국 외환당국의 시장 안정화 조치가 비슷한 시점에 이뤄진 영향으로 풀이된다.

민경원·임환열 우리은행 이코노미스트는 “일본 당국의 개입으로 추정되는 엔화 매수세에 엔화 가치가 급등한 점이 원화 강세에도 우호적으로 작용했다”며 “위험선호 심리가 회복된 가운데 반도체와 기술주를 중심으로 국내 증시가 강세를 보일 것으로 예상되는 만큼 외국인 자금 유입에 따른 원화 강세 압력이 이어질 수 있다”고 말했다.

이날 국내 증시는 급등세를 보였다. 유가증권시장과 코스닥시장에서는 각각 매수 사이드카가 발동됐다. 간밤 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 상승한 영향으로 코스피도 장중 15% 넘게 급등세를 보이고 있다. 김영철·유혜림 기자