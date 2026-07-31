[헤럴드경제=강승연 기자] 현대홈쇼핑이 올해부터 장애가정 장학사업인 ‘하이(H!) 두드림투게더’ 수혜 대상을 기존 중·고등학생에서 대학·대학원생으로 확대한다고 31일 밝혔다.

현대홈쇼핑은 지난 30일 서울 강동구 천호동 본사에서 한광영 대표이사와 한국장애인재활협회 나운환 회장 등이 참석한 가운데 대학·대학원생 장학생들에게 1인당 200만원의 장학금을 전달했다.

장학생으로 선발된 인원은 AI·법률·의료 등 미래 핵심 분야를 전공하는 대학·대학원생 8명이다. 전달된 장학금은 전공 서적 구매, 자격증 취득, 강의 수강료 등 실질적인 진로 설계 비용으로 사용된다.

올해로 13년째를 맞이한 ‘하이(H!) 두드림투게더’는 중·고등학생의 기초 학습 지원에 집중해 왔으며, 지원 대상 확대를 통해 청소년기 이후 성인기 자립까지 지원할 수 있는 체계를 마련하게 됐다.

현대홈쇼핑 관계자는 “이번 장학금 지급은 중·고교생 대상의 기초 학습 지원을 넘어 대학과 대학원 과정까지 아우르는 지원 체계를 완성했다는 데 의의가 있다”며 “단발성 지원에 그치지 않고 장애가정 청년들이 우리 사회의 핵심 인재로 자립할 때까지 든든한 버팀목 역할을 다하겠다”고 말했다.