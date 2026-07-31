버디 6개 보기 1개 5언더파 66타 “벙커 3번이나 들어갔는데 잘 막아” 박인비 이후 13년 만의 대기록 도전

[헤럴드경제=조용직 기자] 유해란이 시즌 마지막 5번째 메이저 대회 AIG 여자오픈(총상금 1000만달러) 첫날 공동 2위에 오르며 메이저 3연승이라는 대기록을 겨눴다.

유해란은 30일(현지시간) 영국 잉글랜드 랭커셔주 리덤 세인트 앤스의 로열 리덤 앤드 세인트 앤스 골프 링크스(파71)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 6개와 보기 하나를 묶어 5언더파 66타를 쳤다.

유해란은 이날 활약으로 구와키 시호(일본)와 공동 2위에 이름을 올렸다. 7언더파 64타로 단독 선두에 나선 세계랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)과는 2타 차다.

세계랭킹 3위인 유해란은 지난달 말 메이저 대회 KPMG 여자 PGA 챔피언십과 이달 12일 끝난 시즌 4번째 메이저 대회 아문디 에비앙 챔피언십에서 연이어 우승을 차지하며 급격한 상승세를 타고 있다. 이번 대회에선 2013년 박인비 이후 13년 만에 여자 골프 메이저 대회 3개 대회 우승에 도전한다.

이날 경기를 시작한 1번 홀(파3)부터 버디를 잡아낸 유해란은 4번 홀(파4)에서도 한 타를 줄인 뒤 파5인 6번과 7번 홀 연속 버디로 전반에만 4타를 줄였다. 후반 들어 파를 지켜 나가다가 15번 홀(파4)에서 유일한 보기가 나왔지만, 16번(파4)과 마지막 18번 홀(파4) 버디로 뒷심을 발휘하며 우승 경쟁을 시작했다.

이날 유해란은 페어웨이와 그린은 세 차례씩 놓쳤고, 퍼트는 28개를 기록했다. 중장거리 버디 퍼트가 여럿 들어가며 선전의 원동력이 됐다.

유해란은 “솔직히 너무 어려웠다. 벙커가 너무 많아서 드라이버를 많이 안 잡았음에도 3번이나 들어갔는데, 보기 하나로 막아서 좋은 하루였다”면서 “남은 사흘도 조심스럽게 쳐야 할 것 같다”고 말했다.

그는 “링크스 코스에서는 잘 쳐도 페어웨이가 단단하고 언듈레이션이 많아서 벙커로 흘러 들어간다. ‘내 공이 왜 저기 있지’ 하는 경우가 많다”며 혀를 내두른 그는 “내일은 오후 티오프라 바람 더 불 것 같은데, 제가 놓인 상황을 인정하면서 플레이하겠다”고 밝혔다.

티띠꾼은 보기 없이 버디만 7개를 솎아내며 첫 메이저 트로피 사냥에 나섰다. 티띠꾼은 올해 2승을 포함해 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 9승을 따냈으나 메이저 대회 우승은 아직 없다.

고교생 아마추어 양윤서(인천여고부설방송통신고)는 1언더파 70타를 쳐 임진희, 주수빈 등과 공동 17위에 이름을 올렸다. 양윤서는 2월 아시아태평양 여자아마추어 선수권대회에서 우승하며 이번 대회 출전권을 얻었다.

강민지는 2024년 우승자 리디아 고(뉴질랜드) 등과 공동 26위(이븐파 71타)를 달렸다. 지난주 ISPS 한다 스코틀랜드 여자오픈에서 10년의 우승 갈증을 씻었던 신지은은 1오버파 72타를 적어내 양희영, 김세영, 이미향, 디펜딩 챔피언 야마시타 미유(일본) 등과 공동 37위에 자리했다.

세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국), 2008년과 2012년 이 대회에서 우승한 신지애는 2오버파 73타로 공동 53위, 윤이나, 이소미, 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 뛰는 김민선은 공동 75위(3오버파 74타)다.