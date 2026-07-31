‘피지컬 AI·로보틱스 스타트업 간담회’ 개최 AI 반도체·데이터센터 등 SK그룹 역량과 협력 산업 현장 공동 실증도…풀스택 AI 생태계 연결

[헤럴드경제=차민주 기자] SK텔레콤이 피지컬 인공지능(AI) 스타트업 8개 사와 협업을 확대한다. AI 반도체는 물론 데이터센터, 디지털 트윈까지 다양한 영역에서 기술을 결합해 풀스택 AI 생태계를 구축한단 방침이다.

31일 SK텔레콤은 전날 종로구 SK 서린사옥에서 ‘피지컬 AI·로보틱스 스타트업 간담회’를 개최했다고 밝혔다. 이 자리에서는 로봇이 현실 세계를 인식하고 스스로 판단·행동하도록 하는 ‘피지컬 AI’ 기술과 이를 구현하는 로보틱스 산업 동향이 공유됐다.

행사에는 SK텔레콤, SK그룹 AI위원회, SK하이닉스, SK AX 등 SK 멤버사의 주요 임원이 참석했다. 국내 주요 피지컬 AI·로보틱스 분야 스타트업 8개 사의 최고경영자(CEO)도 함께했다. 구체적인 참석 기업은 ▷가우스랩스 ▷리얼월드 ▷마키나락스 ▷씨메스로보틱스 ▷위로보틱스 ▷유일로보틱스 ▷컨피그인텔리전스 ▷홀리데이로보틱스다.

참석한 8개 기업은 휴머노이드, 웨어러블 로봇, 산업용 협동 로봇, 로봇 파운데이션 모델(RFM) 등 피지컬 AI 전반을 아우르는 여러 로보틱스 기술과 설루션 역량을 보유하고 있다.

이날 간담회는 SK텔레콤에서 피지컬 AI 사업 추진 방향 소개를 시작으로 진행됐다. 이후 참여 스타트업 8개 사의 핵심 기술 소개, 사업 현황 및 협력 제안과 좌담회가 이어졌다.

SK텔레콤에 따르면 참석자는 제조·물류·서비스 등 산업 현장에서의 공동 실증 방안을 집중 논의했다. 또 AI 반도체·AI 데이터센터·디지털 트윈·AI 모델 분야에서의 SK그룹 역량과 스타트업의 피지컬 AI 기술을 결합하는 협력 방안에 대해서도 의견을 나눴다.

특히 SK텔레콤은 산업 현장을 가상으로 구현한 디지털 트윈 공간에서 RFM 개발을 위한 로봇 학습용 데이터 구축 방안 등을 참여 기업과 논의했다. 피지컬 AI 분야에서는 데이터 확보와 실증 환경 구축이 주요 과제로 꼽히는 만큼, SK텔레콤은 이번 협력이 연구 단계 기술의 현장 적용과 사업화를 앞당기는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

참석 기업들은 앞으로도 지속적인 교류를 통해 로봇 하드웨어·데이터·모델 등 피지컬 AI 분야 전반으로 협력 대상을 확대하며, 개방형 생태계를 구축한단 계획이다.

유경상 SK텔레콤 AI CIC장은 “피지컬 AI 산업에서는 반도체부터 로봇 파운데이션 모델, 응용 서비스에 이르는 풀스택 AI 생태계가 유기적으로 연결될 때 혁신이 가능하다”며 “국내 피지컬 AI 스타트업과의 파트너십을 확대해 로보틱스 생태계 발전을 이끌겠다”고 말했다.