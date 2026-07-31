[헤럴드경제=김보영 기자] 대낮에 마약에 취해 경기 수원역 인근을 배회한 20대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

경기 수원팔달경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 20대 여성 A씨를 입건했다고 30일 밝혔다.

A씨는 지난 29일 오전 9시 20분쯤 마약을 투약한 상태로 수원시 팔달구 수원역 앞 로데오거리 일대를 돌아다닌 혐의를 받는다.

A씨는 당시 길 한복판에서 제자리 뛰기를 하거나 괴성을 지르는 등 이상행동을 한 것으로 파악됐다. 또 길바닥에 엎드린 채 머리를 늘어뜨리고 기어다니기도 했다.

주민 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 상대로 마약 간이 검사를 진행했고, 그 결과 필로폰 양성 반응이 확인됐다.

A씨는 경찰 조사에서 필로폰 투약 혐의를 인정한 것으로 전해졌다. 당시 A씨가 소지하고 있던 마약류는 없었다.

경찰은 A씨의 건강 상태 등을 고려해 가족에게 인계한 뒤 보호 입원 조치했다. 경찰은 마약 입수 경로와 투약 시점, 추가 투약 여부 등 구체적인 사건 경위를 조사할 방침이다.