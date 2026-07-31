8월부터 월 참여 인원 200명씩 추가, 3회 완주 보너스 대상 150명 확대 4달 간 총 페이백 1100만 원 확대 지원…지역상권 활성화 효과 극대화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 지난 6월 시작한 관악산 삼세판 소원 챌린지 페이백 이벤트의 높은 호응에 따라 8월부터는 참여 인원과 혜택 규모를 확대해 운영한다.

‘관악산을 세 번 오르면 소원이 이루어진다’는 이야기를 모티브로 한 관악산 삼세판 이벤트가 주민과 방문객들의 큰 관심을 받고 있다. 시행 첫 달인 6월에는 일주일 만에, 7월에는 단 4일 만에 월별 참여 인원 제한인 200명을 초과 달성하며 높은 호응을 입증했다.

이에 구는 늘어나는 참여 수요에 적극 대응하고, 골목상권 활성화 효과를 더욱 높이기 위해 예산을 증액하고 8월부터 혜택 규모를 확대한다.

8월부터 11월까지 월별 참여 인원을 기존 200명에서 400명으로 200명 확대, 3회 참여를 완료한 참가자에게 지급되는 ‘완주 보너스’ 대상 인원도 기존 300명에서 450명으로 150명 늘려 더 많은 구민과 방문객이 혜택을 받을 수 있도록 했다.

이벤트 참여 방법은 기존과 동일하다. 참가자는 관악산 연주대 정상 또는 지정된 포토존을 방문해 인증사진을 촬영하고, 관악구 내 소상공인 점포에서 1만 원 이상 소비한 영수증을 제출하면 1만 원 상당의 서울사랑상품권을 지급받을 수 있다.

단, 지역 소상공인 보호 취지에 따라 대형마트, 프랜차이즈 직영점, 기업형 슈퍼마켓(SSM) 등에서 사용한 영수증은 인정되지 않는다.

인증 장소는 ▷관악산 연주대 정상 ▷별빛내린천(문화플랫폼 S1472 건너편) ▷남현예술정원 ▷모래내공원 중 한 곳이다. 완주 보너스를 받기 위해서는 3회 참여 중 연주대 정상 인증을 최소 1회 이상 포함해야 한다.

참여자는 현장에 설치된 QR코드 스캔 또는 ‘관악산 소원챌린지’ 검색을 통해 전용 웹페이지에 접속해 사진과 영수증을 제출하면 된다. 구는 AI 기반 검증 시스템을 활용해 중복 참여 등 부정 신청을 철저히 관리하고 있다.

참여는 1인당 월 1회, 전체 기간 중 최대 3회까지 가능하며, 3회 참여 완료 시 주어지는 2만 원 상당의 추가 보너스를 포함해 1인당 최대 5만 원의 혜택을 받을 수 있다.

이와 함께 구는 ▷관악산 등반 인증 할인이벤트 ▷관악사랑상품권 발행 ▷수국정원 및 포토존 설치 등을 통해 방문객에게는 다양한 혜택을 제공, 골목 상권에는 활력을 불어넣고 있다.

박준희 관악구청장은 “구민과 방문객들의 뜨거운 성원에 힘입어 이벤트 규모를 확대했다”라며, “이번 챌린지가 방문객에게는 즐거움을, 지역 상인에게는 매출 증대 효과를 가져다주는 상생 프로그램으로 자리매김하길 바라며, 앞으로도 관악구만의 특색 있는 콘텐츠를 발굴해 지역경제와 골목상권 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.