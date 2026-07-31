[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대 AI부트캠프사업단은 지난 28일 공학 7관 대강당에서 ‘2026학년도 하계 몰입형 교육과정 수료식’을 개최했다.

이번 행사는 교육과정을 성실히 이수한 학생들의 성취를 격려하기 위해 마련됐으며 유준혁 AI부트캠프사업단장을 비롯해 사업단 관계자, 참여기업 관계자 및 교육생 등이 참석했다.

해당 교육과정은 교육부와 한국산업기술진흥원(KIAT), 경상북도의 지원을 받아 산업 현장에서 요구하는 실무형 인재 양성을 목표로 운영됐다.

클라우드컴퓨팅실무 과정을 수료한 학생들은 네이버클라우드 플랫폼 공인 자격증(NCP)을 취득하는 뚜렷한 성과를 거뒀다.

또 해당 과정의 최우수 및 우수 교육생으로 선정된 학생들에게는 향후 현장실습 기회가 제공돼 전문 역량을 한층 강화할 예정이다.

유준혁 대구대 AI부트캠프사업단장은 “이번 교육과정에서 쌓아온 문제 해결 능력은 빠른 기술 변화 속에서도 여러분의 가장 든든한 경쟁력이 될 것”이라며 “끊임없이 성장하여 우리 사회와 산업의 미래를 이끌어 갈 핵심 AI 인재로 활약해 주기를 바란다”고 말했다.